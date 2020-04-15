Microsoft продлевает срок поддержки некоторых старых версий Windows 10 и другого ПО

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Корпорация Microsoft предоставляет IT-администраторам дополнительную поддержку на протяжении 6 месяцев для некоторых старых версий Windows. Программный гигант переносит сроки окончания поддержки, которые затрагивают некоторые версии Windows 10.

«Microsoft тесно сотрудничает с клиентами по всему миру, на которых влияет текущая ситуация в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении Microsoft. «Как член мирового сообщества, мы хотим внести свой вклад в снижение стресса, с которым сталкиваются наши клиенты».

Microsoft планировала прекратить поддержку Windows 10 версии 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) уже 14 апреля, но теперь срок поддержки продлён до 13 октября. Поддержка Windows 10, версия 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro для рабочих станций, IoT Core) должна была закончиться 12 мая, а Microsoft продлила её период поддержки до 10 ноября.

Программные продукты Windows Server версии 1809, Configuration Manager версии 1810, SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 и Project Server 2010 также получают расширение срока поддержки примерно на 6 месяцев. Вместе с тем, Microsoft не планирует менять сроки окончание поддержки для Office 2010, Project 2010, Office 2016 для Mac и Office 2013.

Таким образом, исправления и обновления безопасности будут выпускаться для этих версий ПО в течение следующих 6 месяцев. Microsoft добавляет, что ситуация постоянно изменяется, и компания «продолжит прислушиваться к нашим клиентам» и обновит условия обеспечения поддержки в случае необходимости.

Источник: The Verge