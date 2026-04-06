Апрельское обновление Windows 11: 8 существенных улучшений, которые не стоит пропускать

Microsoft планирует начать развертывание апрельского обновления безопасности 2026 для Windows 11 во вторник, 14 апреля 2026 года, и в четвертом месяце года компания делает доступными новые функции, улучшения и исправления безопасности.





Microsoft продолжает совершенствовать Windows 11 незаметными обновлениями в области безопасности, доступности и удобства использования. В этом накопленном обновлении компания вносит изменения в Smart App Control, чтобы вам больше не нужно было переустанавливать операционную систему систему для управления им. Windows Narrator теперь обеспечивает описание изображений как на устройствах с ИИ, так и без него. Вы заметите различные дизайнерские изменения в приложении «Параметры».

Проводник файлов получает несколько улучшений, а в Windows 11 появилась новая поддержка частоты обновления экрана. Ниже выделены наиболее значимые изменения в апрельском обновлении безопасности 2026 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2, поскольку обе являются идентичными.

Новые функции Windows 11, которые появятся в апреле

Microsoft использует технологию контролируемого постепенного развертывания функций (Controlled Feature Rollout, CFR), поэтому может пройти некоторое время, прежде чем вы их увидите.





1. Изменения в поведении Smart App Control

Smart App Control (SAC) теперь обновлен: для управления им больше не нужно переустанавливать операционную систему. Функция доступна через приложение «Безопасность Windows» и блокирует систему, позволяя запускать только доверенные приложения в операционной системе, чтобы предотвратить нежелательное поведение со стороны ненадежных программ.

Первоначально Smart App Control была доступна только для новых установок, и для ее отключения нужно было завершить установку. Однако это меняется с выходом апрельского обновления безопасности 2026. Если вы хотите включить или отключить эту функцию, это можно сделать через Безопасность Windows > Управление приложениями и браузером > Smart App Control.

2. Windows Narrator с описанием изображений

В Windows 11 функция Narrator уже может генерировать описания изображений с помощью ИИ, но эта возможность была ограничена только ПК Copilot+. Теперь, начиная с этого обновления, функция больше не требует локальной модели ИИ. Вместо этого система будет использовать Copilot для анализа и предоставления описания изображений.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Если вы хотите воспользоваться этой функцией, можно использовать комбинацию клавиш «Клавиша Narrator + Ctrl + D» для описания изображения в фокусе или «Клавиша Narrator + Ctrl + S» для описания всего экрана.

3. Улучшение главной страницы в «Параметрах»

В приложении «Параметры» главная страница не претерпит кардинальных изменений, но вы увидите некоторые улучшения в карточке «Сведения об устройстве», чтобы ее было легче понять.

Кроме того, компания сообщила, что обновила главную страницу для улучшения производительности загрузки. Также вы найдете улучшение надежности во время загрузки обновлений через Параметры > Система > Дополнительно.

4. Изменения на странице «О системе» в «Параметрах»

Теперь на странице «О системе» вы заметите некоторые интересные изменения. Во-первых, компания отменяет некоторые предыдущие улучшения и снова отображает верхние карточки с ключевыми характеристиками оборудования, такими как процессор, память, графика и хранилище.

Изменение, которое особенно радует, — это добавление сведений о графике и хранилище в разделе «Сведения об устройстве». Эта информация должна была быть доступна на этой странице с самого начала. Не совсем понятно, почему так трудно было ее включить.

5. Улучшение раздела «Учетные записи» в «Параметрах»

В разделе «Учетные записи» компания добавляет обновление, которое включает в себя опцию обновления для пользователей с семейным планом Microsoft 365, подключенным к операционной системе.

Если вы не хотите видеть эту опцию, вам придется отключить предлагаемое содержимое в «Параметрах». Наконец, на странице «Другие пользователи» появилась обновленная версия диалогового окна для изменения типа учетной записи в соответствии с дизайнерским языком Windows 11.

6. Изменения на странице «Перо» в «Параметрах»

Почти никто еще не видел этого, но компания также упомянула о некоторых обновлениях на странице настроек пера, которая теперь позволяет настроить новую опцию «То же, что и клавиша Copilot» для открытия того же приложения, что и клавиша «Copilot».





7. Обновление проводника файлов

Следующее накопительное обновление не добавит никаких новых визуальных изменений в проводник, но вы заметите некоторые исправления и добавление новой функции доступности. Например, после установки этого обновления проводник позволит вам использовать голосовой набор для переименования файла после установки этого обновления.

Microsoft также исправляет ошибку с белой вспышкой при открытии новой вкладки или окна, когда «Этот ПК» установлен в качестве страницы запуска по умолчанию. Кроме того, это обновление устраняет вспышку при изменении размера элементов в приложении. Наконец, эта обновленная версия проводника файлов содержит изменения надежности для разблокировки файлов, загруженных из интернета, что упрощает их предварительный просмотр.

8. Новая поддержка частоты обновления дисплея

Последнее, но не менее важное изменение. В этом обновлении система сможет распознавать дисплеи, поддерживающие частоту обновления 1000 Гц и выше. Кроме того, если вы используете родное подключение монитора через USB4, контроллер теперь будет переходить в самый низкий режим энергопотребления во время сна для сохранения заряда батареи. Также автоматическое вращение теперь должно надежнее срабатывать после выхода из режима сна. Производительность HDR улучшена для дисплеев с несоответствующими блоками DisplayID 2.0. Кроме того, мониторы, использующие DisplayID, теперь могут более точно сообщать о своем физическом размере через WMI-API монитора.

Дополнительные обновления по безопасности

Параллельно с апрельским обновлением Microsoft разворачивает в приложении «Безопасность Windows» новый индикатор состояния сертификатов Secure Boot — цветные отметки (зеленая, желтая, красная) в разделе Безопасность устройства > Secure Boot, которые показывают, получило ли устройство обновленные криптографические сертификаты. Начиная с апреля 2026 года, приложение отображает дополнительную информацию о статусе обновления сертификатов Secure Boot; в мае 2026 года появятся более широкие системные уведомления для пользователей, которые не открывают приложение безопасности.

Это связано с тем, что оригинальные сертификаты Secure Boot, являющиеся частью систем Windows, после 15 лет службы начинают заканчиваться в июне 2026 года, и устройствам нужны новые сертификаты для сохранения защиты. Ситуация является критической прежде всего для корпоративной среды.





Устройства, которые не получили новых сертификатов образца 2023 года, продолжат нормально загружаться и устанавливать стандартные обновления Windows, однако больше не смогут получать новые средства защиты раннего процесса загрузки, включая обновления Windows Boot Manager, баз данных Secure Boot и списков отзыва, а также исправления для новых уязвимостей на уровне загрузки.

Для большинства частных и корпоративных пользователей, которые позволяют Microsoft управлять обновлениями ПК, новые сертификаты будут устанавливаться автоматически через ежемесячный процесс обновления Windows без каких-либо дополнительных действий.

Итоговые мысли

Апрельское обновление безопасности 2026 — это не тот релиз, который попадает в заголовки новостей, но именно такой, что незаметно формирует ощущения от ежедневного использования Windows 11. Здесь нет ярких функций, и Microsoft не пытается изобрести ОС заново — вместо этого это обновление опирается на медленную, неторопливую работу по повышению предсказуемости, безопасности и устранению мелких неудобств там, где они еще остаются.





Примечательно, сколько в этом обновлении уделено внимания вещам, о которых большинство людей не задумывается, пока они не перестанут работать: более умная защита, более чистые настройки по умолчанию и небольшие улучшения качества работы, сглаживающие шероховатости. Это именно тот технический релиз, который не требует внимания, но заслуживает благодарности со временем.

Если Microsoft будет продолжать накапливать такие обновления — постепенные, продуманные и действительно полезные, — Windows 11 может наконец обрести тот стабильный и отполированный ритм, которого люди ждали с момента запуска. Ничего возбуждающего, но прогресс — и иногда операционной системе нужно именно это.





Источник: Windows Central