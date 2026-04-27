Новости Софт 27.04.2026

Утечка секретного плана "K2" от Microsoft: наконец Windows 11 станет ОС, какой она должна была быть изначально

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Витік секретного плану "K2" від Microsoft: нарешті Windows 11 стане ОС, якою вона мала бути з початку

Microsoft сейчас работает над инициативой «K2», которая определяет, как компания планирует улучшить производительность Windows 11. Компания наконец-то выпускает давно запрашиваемые функции — в частности, изменения в Windows Update, а также возможность удалить не слишком популярные компоненты вроде Copilot.


В последнее время Microsoft активно говорит об удвоении усилий по улучшению Windows 11, особенно в плане производительности. Такие объявления включают улучшения Start, Settings и File Explorer, и компания обещает более быструю загрузку и более плавную навигацию в этих ключевых компонентах. По словам Microsoft, некоторые из этих обновлений должны выйти в широкий доступ очень-очень скоро.

«Кодовое название K2 происходит от названия второй по высоте горы в мире. Эта инициатива уже привела к отложению и даже отмене других планов Microsoft на этот год — улучшение Windows стали главным приоритетом для всех Windows-команд», — пишет портал Windows Central.

Согласно новому отчету, в основе этого толчка лежит новая инициатива «K2», которая будет в значительной степени опираться на WinUI 3 — — новейший собственный фреймворк Microsoft в стиле Fluent Design для создания Windows-приложений.

«K2 — не отдельный релиз ОС, а длительная инициатива, которая базируется на четырех ключевых «столпах»: производительности, качестве исполнения (Craft), надежности и сообществе. Именно эти столпы определяют весь Windows-опыт, и если хотя бы один из них отстает — страдает весь продукт», — говорит Windows Central.

Практически с самого начала своего существования Windows 11 подвергается критике из-за медленного интерфейса и непоследовательного поведения системы. В ответ Microsoft неоднократно обещала улучшения в различных областях — оптимизацию меню Start, навигации в File Explorer и Settings и тому подобное.


«K2 также направлен внутрь самих команд — это не только об исправлении Windows, но и о том, как команды должны лучше вносить код в продукт. По словам источников, сейчас происходит масштабный культурный сдвиг внутри Microsoft, который и движет инициативу», — замечает Windows Central.

В отчете отмечается, что K2 может означать новый System Compositor, который разрабатывается с целью уменьшение задержек и нагрузки на память — чтобы критически важные элементы интерфейса, такие как меню Start и панель задач, оставались отзывчивыми даже под значительной нагрузкой на систему.

«Microsoft также сокращает количество мест, где Copilot появляется в ОС — в частности в Notepad, Photos, Snipping Tool и Widgets — и уменьшает количество рекламы в ленте «Рекомендовано» в меню Start, с возможностью полностью ее отключить», — добавляют в Windows Central.

Сообщается также, что Microsoft полностью перестраивает меню Start с нуля на WinUI 3 (компания уже подтвердила переход на 100% нативные приложения), а новое переработанное меню может быть до 60% быстрее текущей версии — с новыми параметрами настройки: изменением размера и скрытием секций. Итак, суть предполагаемого плана K2 — это дорожная карта того, как Microsoft хочет развивать Windows 11, чтобы пользователи находили ее удобной уже сейчас и в ближайшем будущем.

Microsoft пообещала 18 изменений в Windows 11 в течение 2026 года

Спецпроекты
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Источник: Neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft выпустила еще одно обновление Windows 11 с дополнительными улучшениями
Смартфоны Samsung Galaxy S26 получили неожиданную функцию, которая осталась без внимания
Arc Raiders получила обновление Flashpoint: новый враг, оружие и новая механика кормления Скрэппи
Escalation и снаряжение уровня Prototype — в The Division 2 стартовал первый сезон восьмого года Rise U
Microsoft избавляется от одного из главных инструментов восстановления Windows
Microsoft и NVIDIA объединились для разработки атомных станций для дата-центров ИИ — с помощью ИИ
Xbox Game Pass пополняется в апреле: Final Fantasy V, Aphelion от Don't Nod и еще 9 игр
Вы не так поняли: Microsoft критикуют за отказ избавляться от Copilot в Windows 11
Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики
Браузерная "клетка" Microsoft: как корпорация использует ИИ и Windows для уничтожения конкурентов
Два пропущенных у Microsoft: Recall взломали, а слитый код для захвата Windows лежал на GitHub 2 недели
Microsoft удалила ключевую информацию об обновлении Windows 11/10, которое обязательно надо установить
Techland презентует новый Dying Light: The Beast "Restored Land Edition" с обновленным режимом выживания
Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше
Возвращение в Карибское море: ремейк Assassin's Creed Black Flag получил вероятную дату релиза
Microsoft запускает принудительное обновление до Windows 11 25H2
Новая CEO Xbox Аша Шарма признала: Game Pass стал слишком дорогим для игроков
Малый и быстрый: ветеран Microsoft рассказал о секретах разработки оригинального Task Manager
Google Wallet ломается на Samsung Galaxy: что делать пользователям
Производительность MacBook Neo проверили с играми на Windows 11
Новый CEO — обновленная стратегия Apple: следующий iPad может получить другое имя
