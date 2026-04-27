Утечка секретного плана "K2" от Microsoft: наконец Windows 11 станет ОС, какой она должна была быть изначально

Microsoft сейчас работает над инициативой «K2», которая определяет, как компания планирует улучшить производительность Windows 11. Компания наконец-то выпускает давно запрашиваемые функции — в частности, изменения в Windows Update, а также возможность удалить не слишком популярные компоненты вроде Copilot.





В последнее время Microsoft активно говорит об удвоении усилий по улучшению Windows 11, особенно в плане производительности. Такие объявления включают улучшения Start, Settings и File Explorer, и компания обещает более быструю загрузку и более плавную навигацию в этих ключевых компонентах. По словам Microsoft, некоторые из этих обновлений должны выйти в широкий доступ очень-очень скоро.

«Кодовое название K2 происходит от названия второй по высоте горы в мире. Эта инициатива уже привела к отложению и даже отмене других планов Microsoft на этот год — улучшение Windows стали главным приоритетом для всех Windows-команд», — пишет портал Windows Central.

Согласно новому отчету, в основе этого толчка лежит новая инициатива «K2», которая будет в значительной степени опираться на WinUI 3 — — новейший собственный фреймворк Microsoft в стиле Fluent Design для создания Windows-приложений.

«K2 — не отдельный релиз ОС, а длительная инициатива, которая базируется на четырех ключевых «столпах»: производительности, качестве исполнения (Craft), надежности и сообществе. Именно эти столпы определяют весь Windows-опыт, и если хотя бы один из них отстает — страдает весь продукт», — говорит Windows Central.

Практически с самого начала своего существования Windows 11 подвергается критике из-за медленного интерфейса и непоследовательного поведения системы. В ответ Microsoft неоднократно обещала улучшения в различных областях — оптимизацию меню Start, навигации в File Explorer и Settings и тому подобное.





«K2 также направлен внутрь самих команд — это не только об исправлении Windows, но и о том, как команды должны лучше вносить код в продукт. По словам источников, сейчас происходит масштабный культурный сдвиг внутри Microsoft, который и движет инициативу», — замечает Windows Central.

В отчете отмечается, что K2 может означать новый System Compositor, который разрабатывается с целью уменьшение задержек и нагрузки на память — чтобы критически важные элементы интерфейса, такие как меню Start и панель задач, оставались отзывчивыми даже под значительной нагрузкой на систему.

«Microsoft также сокращает количество мест, где Copilot появляется в ОС — в частности в Notepad, Photos, Snipping Tool и Widgets — и уменьшает количество рекламы в ленте «Рекомендовано» в меню Start, с возможностью полностью ее отключить», — добавляют в Windows Central.

Сообщается также, что Microsoft полностью перестраивает меню Start с нуля на WinUI 3 (компания уже подтвердила переход на 100% нативные приложения), а новое переработанное меню может быть до 60% быстрее текущей версии — с новыми параметрами настройки: изменением размера и скрытием секций. Итак, суть предполагаемого плана K2 — это дорожная карта того, как Microsoft хочет развивать Windows 11, чтобы пользователи находили ее удобной уже сейчас и в ближайшем будущем.

Источник: Neowin