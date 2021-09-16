Мінцифра розповіла про заощаджені 3 млрд гривень на державних IT-закупівлях





За першу половину 2021 року Міністерство цифрової трансформації України заощадило 3 млрд гривень на державних IT-закупівлях. Про це відомство розповіло у своєму Telegram-каналі.

З 2019 року Мінцифра займається затвердженням усіх державних IT-закупівель через Національну програму інформатизації. Спеціалісти погоджують всі проєкти, від створення складних ІТ-систем, реєстрів і серверів до простих закупівель техніки та навіть її ремонту.

За перше півріччя 2021 року на погодження до Мінцифри були надані 1080 проєктів інформатизації. З них 50 були відхилені через наступні причини:

завищення вартості проєктів;

закупівля забороненого програмного забезпечення;

нехтування стандартами у сфері технологій та захисту інформації;

відсутність у проєкту комплексної системи захисту інформації.

Нещодавно кіберфахівці Служби безпеки спільно з представниками Мінцифри запобігли розкраданню 300 мільйонів гривень державних коштів на закупівлі комп’ютерної техніки в рамках урядової ініціативи «Ноутбук — кожному вчителю».