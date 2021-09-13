



Служба безпеки України, Мінцифри та Міністерство освіти та науки України запідозрили корупційну змову під час проведення тендерів на ноутбуки для вчителів. Усі тендери направлені на перевірку документів. Експертиза буде проведена протягом тижня. Водночас тендери залишаються активними. Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ та МОН.

Підозра виникла після того, як стало відомо, що шахраї, називаючись представниками членів Уряду, почали домовлятися про розподіл по регіонах переможців закупівель із подальшим отриманням “відкатів”. Сума афери, яку вдалося попередити, — 300 мільйонів гривень.

“Нашою метою є забезпечення кожного вчителя ноутбуком, щоб зробити освітній процес цифровим та доступним. Ми створили прозорі та справедливі умови, а кожен українець може дізнатись про деталі проведення закупівель. Ми не дамо жодному чиновнику та їхнім спільникам наживатися на державних коштах, які виділені на допомогу нашим школам. Я особисто та вся команда Мінцифри будуть відстежувати та припиняти всі подібні випадки“, — заявив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Таким чином після повторної експертизи замовник має зробити наступне:

Визначити переможця тендеру. Опублікувати повідомлення про переможця на ProZorro. Отримати договір, підписаний виконавцем тендеру. Важливо: замовник підписує цей договір тільки після повторної експертизи. Зібрати пакет документів для повторної експертизи: супровідний лист, технічно-економічне обґрунтування проєкту, річний план закупівлі та копію договору, що підписана виконавцем. Відправити ці документи по СЕВ або на електронну адресу: [email protected] (підписано КЕП).

Уся достовірна інформація щодо тендеру проєкту “Ноутбук кожному вчителю” є у спеціальному дашборді, який оновлюється щотижня.

“Ми отримали інформацію про наміри організувати велику корупційну схему, в якій зловмисники діяли під виглядом представників Уряду. СБУ розкрила всі деталі “схеми”. Разом із Мінцифрою та Міносвіти ми провели нараду, на яку запросили учасників ринку — це близько 30 компаній, — і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно. Ми попередили їх, що «відкати» неприпустимі. Якщо хтось піде на порушення закону, то реакція буде швидкою та жорсткою”, — зазначив т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк.

Сторони відзначили, що цифровізація — ефективний інструмент для боротьби з корупцією. Публічний дашборд вже допоміг викрити зловживання субвенцією. Наприклад, Мінцифра вже виявила тендери, що були прописані під конкретного постачальника, та скасувала їх. Це допомогло заощадити понад 8 мільйонів гривень. Всього контроль субвенції дозволить заощадити більше ніж 100 млн гривень або додатково забезпечити 5000 вчителів ноутбуками.

“Ми робимо все, щоб дедалі більше вчителів змогли користуватись якісною технікою. Тому дуже прикро та обурливо, що в такому проєкті для наших вчителів знайшлось місце брудним справам. Водночас ми вдячні правоохоронним органам за оперативну реакцію та роботу, а органам влади на місцях — за готовність сприяти прозорості в цьому процесі”, — підкреслив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Нагадаємо, що субвенція “Ноутбук кожному вчителю” — це ініціатива, яка допоможе забезпечити технікою вчителів по всій країні. На неї виділені 980 мільйонів гривень із держбюджету. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

Переглянути трансляцію брифінгу можна за наступним посиланням:

Джерело: Мінцифри