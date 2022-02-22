Мінцифра запускає конкурс розробників Diia.Challenge. Головний приз — навчальна поїздка у Кремнієву долину

Мінцифра повідомила деталі та дату старту відкритого конкурсу розробників Diia.Challenge — перший етап стартує 22 лютого та проходитиме для back-end-розробників.

Diia.Challenge анонсували під час нещодавнього Diia Summit. Його мета — побудувати відкриту спільноту ІТ-спеціалістів для подальшого розвитку проєкту «Дія» та запуску нових послуг.

«На сьогодні Дія – це масштабна екосистема, яка охоплює понад 28 мільйонів користувачів на порталі та в застосунку. Ми постійно оновлюємо її та презентуємо нові сервіси, щоб кожен українець відчував зручність та безпечність в отриманні держпослуг. Тому Diia.Challenge – це чудова можливість покращити Дію та залучити нових спеціалістів до створення нових продуктів». Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Нові завдання у межах Diia.Challenge будут відкриватися щомісяця — перший челендж стартує 22 лютого та проходитиме для back-end-розробників, які готові долучитися до вдосконалення сервісів «Дії», а також запропонувати та втілити власні ідеї. Головний приз — навчальна поїздка у Кремнієву долину. За друге та третє місце винагорода — $1000. Учасники, які покажуть «чудові» результати отримають по $500. Переможців буде оголошено 21 березня.

Реєстрація та умови

Реєстрація на Diia.Challenge вже відкрилась — взяти участь можуть усі охочі розробники з українським громадянством. Конкурс проходитиме у два етапи: 1 етап триватиме до 06.03 включно (надати посилання на файл (zip-архів) з виконаним завданням необхідно в першому етапі до 6 березня через бот @diia_challenge_bot в Telegram), а 2 етап відбудеться з 14.03 до 20.03, куди пройдуть найкращі роботи.

Максимальна оцінка за завдання — 10 балів. Бали розподіляються за критеріями:

• робота під навантаженням та з великим об’ємом даних — 4

• коректність — 4

• якість коду — 1

• інтеграційні тести — 1

Суддівський склад представлено командою «Дії» та зовнішніми визнаними експертами ІТ-ринку.

Після цього у межах програми відбудеться ще як мінімум три конкурси: 14 березня — для тестувальників, 1 червня — для DevOps-спеціалістів, 1 липня — для дизайнерів. Також у рамках проєкту планується проведення хакатонів, де командам пропонують вирішити реальні кейси, які пов’язані з «Дією».