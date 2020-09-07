Минцифры подробнее рассказало о проекте «Дія.City» — для IT-специалистов оставят условия ФОП, для компаний добавят налог на выведенный капитал и т.д.

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Министерство цифровой трансформации представило планы по реализации проекта Дія.City, анонсированного еще в июне текущего года, а также объявило, что к проекту присоединился Денис Алейников, который разрабатывал законодательство о белорусском «Парке Высоких Технологий».

Создатели проекта заявили, что Дія.City создаст в Украине одни из лучших в мире условий для развития IT-индустрии.

«Последние полгода мы работаем над тем, чтобы создать на территории Украины специальную экономическую зону — концептуальную, современную, которая поможет ускорить развитие IT-отрасли. Мы хотим, чтобы в Украине было больше стартапов, но на сегодня это трудно воплотить в жизнь, ведь наши налоговые условия, регулирование миграционных процессов, трудового законодательства — не лучшие в мире. Поэтому сегодня Украина является третьей в мире по аутсорсингу IT-услуг. То есть много наших специалистов разрабатывают услуги для других стран, но мы хотим, чтобы в Украине начали создавать IT-продукты. Поэтому мы работаем над Дія.City, которая станет одной из лучших налоговых систем в мире. Ведь мы хотим, чтобы наши компании платили меньше налогов, стремительно развивались и создавали больше рабочих мест «, — рассказал Михаил Федоров, вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Украины.

По словам заместителя Министра цифровой трансформации Александра Борнякова, в Дія.City для IT-специалистов останутся такие же условия, которые они имеют при оформлении как ФОП.

«То есть 5% налога на доходы физических лиц и минимальное ЕСВ 22%, в этом году это 1039 гривен. Для компаний мы вводим налог на выведенный капитал — ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежей», — пояснил Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Он добавил, что правительство также усовершенствует порядок совершения процессуальных действий в ходе уголовного производства, чтобы исключить необоснованное вмешательство в деятельность IT-компаний.

По словам создателей у проекта есть публичная поддержка и политическая воля, чтобы он двигался быстрее. В то же время останется система ФОП, поэтому IT-компании, которые эта система устраивает, смогут работать на таких условиях и дальше, так как Дія.City — это дополнительная альтернатива, а не единый формат деятельности IT-компаний.

Во время пресс конференции вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил своего советника Дениса Алейникова, который будет главным специалистом в юридической части проекта и послом Дія.City в странах СНГ и Европы.

«Эта реформа — консолидация усилий всех: президента, правительства, депутатов Верховной Рады, государства, креативного класса. Она должна позволить нам удерживать наши флаги на вершине. Для меня Дія.City — не вместо Парка Высоких Технологий, а вместе с ним. Мы братские народы и я хочу, чтобы весь мировой ТОП IT-продуктов, первая 10-ка была с флагами Украины и Беларуси», — подытожил Денис Алейников.

Напомним, что в начале лета Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт проекта Дія.City, которой должен стать своего рода виртуальной цифровой бизнес-страной, призванной ускорить развитие инноваций, запускать новые компании, привлекать инвестиции, разрабатывать новые технологии и т.д.

Источник: Минцифры