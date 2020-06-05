Минцифры запустило сайт «Дія Сіті» – специального проекта для ведения цифрового бизнеса с рядом уникальных возможностей





Министерство цифровой трансформации Украины запустила сайт масштабного проекта «Дія Сіті». Это своего рода виртуальная цифровая бизнес-страна, призванная ускорить развитие инноваций, запускать новые компании, привлекать инвестиции, разрабатывать новые технологии.

По задумке авторов, «Дія Сіті» будет представлять собой инновационную экономическую модель, все бизнес-процессы которой можно быстро и просто реализовать онлайн. Цель проекта состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса в Украине. Ожидается, что благодаря этому удастся привлечь инвестиции из-за рубежа, разработать новые конкурентные продукты. Таким образом, «каждый сможет реализовать свои амбициозные бизнес идеи, а Украина станет передовым и прогрессивным государством в сфере IT».

«Дія Сіті» – это цифровая бизнес страна, в которой не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес идеи без вмешательства государства», — говорится на сайте проекта.

За этими словами скрывается попытка построить нормальную экономическую модель без коррупции, чрезмерного налогового давления и наличных расчётов. Все процессы должны быть публичными и прозрачными с возможностью просмотра онлайн (за исключением приватных моментов). Фискальные и контролирующие органы, также, по задумке, смогут осуществлять онлайн мониторинг деятельности, не мешая бизнесу.

Резиденты «Дія Сіті», пожелавшие присоединиться к проекту и открыть здесь свой бизнес, получат ряд уникальных инструментов и возможностей – от онлайн-кабинета до автоматического отчисления налогов. По задумке, государственные услуги будут предоставляться не по запросу, а в автоматическом режиме благодаря интеграции в API страны. Также предусмотрен онлайн доступ и мониторинг всех финансовых операций и фискальных транзакций. Более того, традиционные отчёты должны уступить место автоматическим обновлениям статистический и учётных данных резидентов в базы данных государственных органов, в том числе фискальных. Ещё обещают отдельную финансово-платёжную систему (с интеграцией в национальную и международные платёжные системы) и ряд других плюшек. Ожидается, что участие в проекте будет интересным для представителей различных сфер IT-отрасли.

Дополнительно в проекте «Дія Сіті» планируется реализовать следующие возможности:

возможность применить английское право и третейский суд;

специальные условия валютного регулирования и упрощённый режим валютных расчётов;

упрощение государственного администрирования и специальный налоговый режим;

единый государственные онлайн-сервисы;

офис обслуживания резидентов при Государственной налоговой службе.

Следует отметить, что для реализации большинства из указанных уникальных возможностей потребуется вносить изменения в существующую нормативную базу. Это касается либерализации валютных операций, специального налогового режима, трансформации отчётности и других аспектов. Однако авторы «Дія Сіті» пока не уточняют, когда можно ожидать соответствующих изменений законодательства и когда проект будет запущен в режиме эксплуатации для первых резидентов.

Тем не менее, авторы «Дія Сіті» уже обозначили амбиционные цели, которых планируется достичь к 2025 году. Среди них называются увеличение количества рабочих мест более чем на 450 тыс. и рост IT-отрасли более чем на $11,8 млрд.

Источник: «Дія Сіті»