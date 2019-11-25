Минэнерго хочет повысить тариф на электричество бытовым потребителям, которые используют «намного больше энергии, чем другие»
Министерство энергетики Украины рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше энергии, чем остальные. Это решение может в числе прочих затронуть владельцев электромобилей, использующих собственную бытовую сеть для их зарядки.
Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Минэнерго намерено отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.
«Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО (специальные обязательства, которые государство возложило на Энергоатом и Укргидроэнерго о продаже электричества населению по фиксированным тарифам), или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО», – сказал Оржель.
Алексей Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель-физлицо или очень обеспеченный, или «прячет» за физическим лицом промышленное производство.
«В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие. Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше (в первоисточнике указан объем 500 кВт, но по всей видимости подразумевается значение 500 кВтч)», – добавил глава Минэкоэнерго.
Эксперты предполагают, что изменение механизма ПСО может привести к тому, что тариф на электричество для домохозяйств увеличится в 1,5-2 раза, а цена для промышленности упадет на 15-20%. Отметим, что зарядка электромобилей от бытовой электросети по ночному тарифу намного выгоднее, чем использование платных зарядных станций, поэтому ее довольно активно используют владельцы электромобилей в Украине.
Напомним, что в начале ноября «Укрэнерго» впервые ограничил выработку электроэнергии ВЭС, а в НКРЭКУ заговорили о неизбежном повышении тарифов для населения.
Источник: ЭП