Минэнерго хочет повысить тариф на электричество бытовым потребителям, которые используют «намного больше энергии, чем другие»

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Министерство энергетики Украины рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше энергии, чем остальные. Это решение может в числе прочих затронуть владельцев электромобилей, использующих собственную бытовую сеть для их зарядки.

Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Минэнерго намерено отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

«Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО (специальные обязательства, которые государство возложило на Энергоатом и Укргидроэнерго о продаже электричества населению по фиксированным тарифам), или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО», – сказал Оржель.

Алексей Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель-физлицо или очень обеспеченный, или «прячет» за физическим лицом промышленное производство.

«В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие. Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше (в первоисточнике указан объем 500 кВт, но по всей видимости подразумевается значение 500 кВтч)», – добавил глава Минэкоэнерго.

Эксперты предполагают, что изменение механизма ПСО может привести к тому, что тариф на электричество для домохозяйств увеличится в 1,5-2 раза, а цена для промышленности упадет на 15-20%. Отметим, что зарядка электромобилей от бытовой электросети по ночному тарифу намного выгоднее, чем использование платных зарядных станций, поэтому ее довольно активно используют владельцы электромобилей в Украине.

Напомним, что в начале ноября «Укрэнерго» впервые ограничил выработку электроэнергии ВЭС, а в НКРЭКУ заговорили о неизбежном повышении тарифов для населения.

Источник: ЭП