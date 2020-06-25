Мини-ПК Chuwi LarkBox уже собрал на Indiegogo в 12 раз больше, чем требовалось (сбор средств продлится еще 29 дней)





23 июня на площадке коллективного финансирования Indiegogo, как и планировалось, начался сбор средств на выпуск помещающего на ладони мини-ПК Chuwi LarkBox, о котором мы уже писали не один раз. И хотя кампания по сбору средств продлится еще 29 дней, уже сейчас новинку можно назвать хитом продаж. Заявленная цель в 200 тыс. гонконгских долларов ($25 804 тыс.) была собрана за первые минуты с момента запуска кампании, за первый час разработчики привлекли в пять раз больше средств, а на момент публикации заметки разработчиков поддержали 2 170 человек, а сумма составляет 2 469 276 гонконгских долларов, что превышает план более чем в 12 раз.

На стадии предзаказа можно купить Chuwi LarkBox со скидкой. На данный момент все еще доступны предложения за $155 и $169. После выхода на рынок обычная цена составит $199.

После того, как общая сумма сборов превысила 900%, разработчики сделали приятное объявление — в комплект поставки войдет более компактная версия адаптера питания.

На фоне большинства мини-ПК с пассивным охлаждением Chuwi LarkBox выделяется активной СО, в которой используется небольшой медный радиатор и тихий кулер. При этом его составляют всего 61х 61х43 мм при массе 127 г. То есть, устройство можно без проблем носить из дома в офис (и наоборот), а также брать с собой в поездки. Кроме того, в LarkBox предусмотрены отверстия для крепления VESA.

В оснащение мини-ПК LarkBox входит процессор Intel Celeron N4100 (4/4, 1,8-2,5 ГГц, UHD Graphics 600), 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD формата M.2 2242 объемом 128 ГБ, модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, два полноразмерных разъема USB-A, USB-C, HDMI и разъем 3,5 мм для подключения наушников. В режиме ожидания потребляемая мощность — всего 5 Вт.

Отгрузка заказов тем, кто не участвовал в сборе средств, начнется в августе этого года.

Источник: Indiegogo