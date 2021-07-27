Мінінфраструктури оголосило вартість проїзду платними дорогами України — від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (від 0,73 грн до 4,14 грн/км)





Заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко повідомила, що максимальна вартість користування платними дорогами України залежатиме від транспортного засобу та сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (за поточним курсом це від 0,73 грн до 4,14 грн).

На даний момент Міністерство інфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва шести автомобільних доріг, які будуть зведені у співпраці з приватними інвесторами на умовах концесії. Це:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р. Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр.

Ще у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало шість ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства, які реалізують в рамках першої програми такого партнерства у дорожній галузі. Міністерство розробляє цей проєкт спільно з Укравтодором, Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні. Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1500 кілометрів. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.

Нагадаємо, що «Укртрансбуд» пропонує побудувати через увесь Київ двоярусну платну естакаду для автомобілів довжиною 25 км і вартістю $2,2 млрд.

Джерело: Суспільне