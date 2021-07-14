Мінінфраструктури запропонувало повністю заборонити продаж бензинових та дизельних авто з 2030 року





Міністерство інфраструктури днями оприлюднило проєкт змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», яким передбачається запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, у тому числі й вироблених в Україні.

Зокрема, документ пропонує ввести з 1 січня 2027 заборону на вживані автомобілі з дизельними ДВЗ, а з 1 січня 2030 року розширити її на нові автомобілі з дизельними ДВЗ, а також вживані та нові автомобілі з бензиновими ДВЗ. Інакше кажучи, в нинішній версії ініціатива передбачає повністю заборонити продаж будь-яких бензинових та дизельних авто з 2030 року.

Заборона не буде поширюватися на:

автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань;

автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання поза межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства;

автомобілі, що набуваються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 01 січня 1981 року.

В обгрунтувальній частині пояснювальної записки вказано, що 90-95 відсотків викидів забруднювальних речовин у повітря припадає на автомобілі з ДВЗ, за виключенням індустріальних мегаполісів, в яких до викидів забруднювальних речовин від автомобільного транспорту додатково додаються шкідливі викиди промислового виробництва. Водночас транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах пального у містах до 2030 року та повністю від них відмовитися до 2050 року. Окремо автори наголошують, що зважаючи на бідніший рівень життя громадян України (на відміну від мешканців ЄС), автомобільний транспорт українців та юридичних осіб, які є резидентами України, має вищі показники експлуатації як по розміру довічного пробігу, так і по строках їх експлуатації, що є наслідком зокрема ввезення на територію України вживаних автомобілів з ЄС.

З огляду на це пропонується запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з ДВЗ. Також ініціюється введення екологічного податку на викиди СО 2 та забруднювальних речовин в атмосферне повітря, а також заходи економічного стимулювання придбання електромобілів для запобігання масовому ввезенню вживаних автомобілів з ЄС напередодні дат настання заборони.

Основні цілі законопроєкту:

зменшення обсягу викидів парникових газів в атмосферне повітря від пересувних джерел до 60 відсотків рівня 1990 року, зокрема завдяки збільшенню частки громадського транспорту та електротранспорту, електробусів;

зменшення сумарного обсягу викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно приведеного до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, до 70 відсотків (від рівня 2015 року);

збільшення частки використання електротранспорту та електромобілів, зокрема доведення частки електротранспорту у внутрішньому сполученні до 75 відсотків, у 2030 році;

відсоток електромобілів у загальній кількості автомобілів зареєстрованих в Україні;

покращення якості атмосферного повітря у містах.

Також відзначається, що за умови повної заміни автомобілів з ДВЗ на електромобілі зникне потреба у споживанні «брудного» пального для автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, що зменшить споживання природних ресурсів (нафти, газу) та зменшить залежність України від Російської Федерації.

Нещодавно Канада оголосила про намір заборонити авто з ДВЗ з 2035 року, долучившись до багатьох інших країн, які за останні роки визначилися з точними датами припинення продажів авто, які забруднюють навколишнє середовище.