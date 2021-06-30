Официально: Канада запретит продажу ДВС-автомобилей с 2035 года

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Канада решила присоединиться к длинному списку стран, огласивших точный срок отказа от бензиновых/дизельных/гибридных автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Объявленный ранее в провинции Квебек «ДВС-бан» теперь распространится на всю страну благодаря решению правительства Канады.

В стране разработали детальный план электрификации автомобильного парка, включающий несколько пунктов. В частности, в ближайшие годы Канада продолжит предоставлять льготы на покупку электромобилей (в данный момент — скидка в $5,000 на новые электромобили дешевле $55,000), а также способствовать развитию зарядной инфраструктуры и переоборудованию существующих автосборочных предприятий для выпуска электрических моделей.

Отметим, что 2035 год избрали датой отказа от ДВС-автомобилей Великобритания и 13 штатов США (Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт).

На 2030 год нацелились Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. На 2025 — Норвегия, где и так уже продают больше электрических, чем ДВС-автомобилей. В списке отстающих — Франция и Германия с 2040 годом, однако с оглядкой на соседей эту отметку скорее всего перенесут на более ранние годы.

Источник: Electrek