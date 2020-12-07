Минобороны закажет новые самолеты у ГП «Антонов» впервые за почти 30 лет независимости Украины (это будут сразу три Ан-178)





Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода заявил, что до конца текущего года Министерство обороны закажет у ГП «Антонов» три новых транспортных самолета Ан-178. По словам министра, это будет первый подобный случай за все годы независимости Украины.

«Думаю, будет подписан контракт между Минобороны и ГП «Антонов» на три самолета Ан-178. Мы еще никогда не заказывали новые самолеты. Надеюсь, что такое событие все-таки произойдет еще в этом году», – заявил Уруский.

Уруский заявил, что гособоронзаказ на 2020 год удастся выполнить за счет этого заказа, ремонта бронетехники и закупки артиллерийских систем. При этом он признал, что в данный момент есть определенные проблемы с выполнением госзаказа.

Отметим, что в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Украины подписало с ГП «Антонов» контракт на поставку тринадцати самолетов Ан-178, из которых девять предназначены для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и еще четыре — для Нацгвардии.

В сентябре текущего года ГП «Антонов» собрал первый серийный самолет Ан-178 без российских комплектующих, которые удалось заменить на зарубежные аналоги. В итоге новый серийный самолет на две трети укомплектован компонентами американских корпораций, а еще на треть — отечественными.

Источник: Liga.net