МВД купит у ГП «Антонов» тринадцать самолетов Ан-178 — девять для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и четыре для Нацгвардии

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Сегодня, 8 октября 2019 года, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал меморандум с ГП «Антонов» о закупке 13 самолетов Ан-178. Подписание документа состоялось во время XVI специализированной выставки «Оружие и безопасность».

«Сейчас мы подписали предварительные договоренности о поставках для системы МВД самолетов АН-178. Девять самолетов будут работать на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), еще четыре будут использоваться Нацгвардией», — заявил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что Ан-178 для подразделений ГСЧС будут использоваться, в том числе, для пожаротушения. Национальная гвардия получит четыре единицы для перевозки грузов и личного состава. Арсен Аваков также напомнил, что система МВД уже заказала у ГП «Антонов» самолеты Ан-142П.

Плюсы самолетов для ГСЧС — это модульная конструкция, благодаря которой пожарный самолет можно быстро переоборудовать в медико-эвакуационный, грузовой или транспортной. Отдельно планируется установка системы пожаротушения контейнерного типа, которая будет генерировать маленькие водные «бомбы».

Министр внутренних дел призвал поддерживать отечественное самолетостроение, ведь государственные заказы — это новая жизнь для украинских моделей.

«Меморандум о приобретении 13 экземпляров Ан-178 для МВД — это база для движения вперед для этих моделей. Как только Украина покупает самолеты для себя, их тут же покупают иностранцы», — отметил Арсен Аваков.

Президент ГП «Антонов» Александр Донец заявил, что предприятие надеется на дальнейшее двустороннее сотрудничество с МВД, которое не завершиться на моделях Ан-178 и Ан-142П.

Источник: МВД Украины