DLC для The Witcher 3: слухи превращаются в дату и подробности

CD Projekt Red в своем отчете за 2025 финансовый год подтвердила планы выпустить один из ранее не анонсированных игровых проектов «в ближайших кварталах». Это первая официальная зацепка, которая мгновенно подогрела слухи вокруг давно ожидаемого DLC для The Witcher 3.





Согласно финансовому отчету компании, сейчас CD Projekt ведет работу над девятью проектами разного масштаба. Три из них остаются полностью необъявленными, два из которых — игровые. Именно один из этих двух, судя по всему, и выйдет в этом году. Примечательно, что в отчете употреблено слово «опубликовать» (publish), а не «разработать» — и это сразу привлекло внимание.

«CD Projekt Red подтвердила, что опубликует «объявленный игровой проект» в ближайших кварталах этого года. Это совпадает со слухами о том, что The Witcher 3 получит совершенно новое приложение, разработанное Fool’s Theory, в сентябре», — пишет в Х пользователь SynthPotato.

Формулировка «опубликовать» прямо намекает на то, что разработчиком является сторонняя студия. Слухи о DLC ходят с лета 2025-го — их первым озвучил польский инсайдер Борис Неспеляк, который ссылался на несколько независимых источников.

Аналитик Noble Securities Матеуш Хжановский в своем отчете пошел дальше и назвал конкретные цифры: ожидаемые продажи — 11 миллионов копий в первый год, цена — $30, бюджет производства — 52 миллиона злотых (около $14,5 млн). По его словам, релиз должен был бы состояться в мае 2026-го, приуроченный к 11-летию The Witcher 3. Однако недавно тот же аналитик скорректировал прогноз — теперь он называет сентябрь наиболее реалистичным окном. Причина сугубо стратегическая: все пытаются выйти до GTA VI, а не после.





Разработчиком DLC слухи называют польскую студию Fool’s Theory, которая уже сотрудничает с CD Projekt над ремейком первого «Ведьмака». По данным аналитика, над проектом работает более 100 разработчиков.

Показательно, что главой Fool’s Theory является Якуб Рокош — бывший дизайнер квестов The Witcher 2 и 3. Во время одного из инвесторских звонков CEO CD Projekt Михал Новаковский косвенно подтвердил существование третьего проекта Fool’s Theory — отдельного от римейка и поддержки The Witcher 4.

Что касается содержания DLC, то, по слухам, оно будет посвящено региону Велен и будет служить сюжетным мостиком между событиями The Witcher 3 и The Witcher 4. Известный инсайдер NateTheHate также подтвердил существование проекта, уточнив, что в центре сюжета — Геральт. CD Projekt официально не прокомментировала ни одно из этих сообщений.

Источник: Х