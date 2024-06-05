Могут отследить каждого? Через IP на портале «Дія» НАБУ нашло местонахождение подозреваемого

Правоохранители могут найти местонахождение украинцев с помощью Единого портала государственных услуг «Дія». Как сообщает «Телеграф». Это следует из текста постановления Высшего антикоррупционного суда по делу группы под руководством бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

При рассмотрении дела НАБУ предоставило суду данные по отслеживанию местонахождения одного организаторов схемы вывода более 2 млрд грн с Одесского припортового завода, Андрея Гмырина (ЛИЦО_6). Удалось установить, что в 2022-2023 годах он обращался в Консульство Украины в Дубае для получения копий и изготовления документов, в частности, загранпаспортов своим детям и себе.

«IP-адреса, которые использовались Гмыриным для входа в систему «Дія», расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела» — говорится в решении суда.

Вероятно, информация была получена от «Действия» в рамках уголовного производства по решению суда. Гмырин является подозреваемым, объявленным в розыск.

Интересен факт, что через «Дію» можно узнать местонахождение граждан Украины. Актуальность это приобретает из-за продолжающегося обновления данных для воинского учета и уголовной ответственности за систематическое уклонение от воинского учета и мобилизации.

«Дія» не отслеживает местонахождение пользователей. «Дія» не имеет собственной базы данных и не хранит информацию о пользователях, а лишь отображает данные, которые уже хранятся в государственных реестрах», — прокомментировала эту информацию представительница Минцифры сайта dev.ua.

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