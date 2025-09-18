Новости Наука и космос 18.09.2025 comment views icon

Мой красный — это ваш красный. Исследование доказывает, что люди видят цвета одинаково

Мій червоний — це ваш червоний. Дослідження доводить, що люди бачать кольори однаково

Немецкие нейробиологи Михаэль Баннерт и Андреас Бартельс из Тюбингенского университета по результатам нового исследования доказали, что мозг разных людей обрабатывает цвета похожим образом

Они использовали сканирование мозга и методы машинного обучения и продемонстрировали, что цвет, который видит человек, можно предсказать, сравнив его мозговую активность с активностью других людей. Это может дать ответ на давний вопрос, видят ли все люди цвета одинаково, или же по-разному.

«Мы не можем сказать, что красный цвет для одного человека выглядит так же, как красный для другого. Но то, что некоторые сенсорные аспекты субъективного опыта сохраняются в мозгу людей, это что-то новое», — отмечает Михаэль Баннерт. 

В исследовании приняли участие 15 добровольцев с нормальным восприятием цветов. Во время проведения МРТ добровольцы наблюдали за красными, зелеными и желтыми кольцами, которые сменяли друг друга и имели разную яркость. Исследователи также составили карту ретинотопии —соответствия зрительной коры и поля зрения каждого из участников, с помощью мерцающих черно-белых шахматных досок. 

Сравнивая мозг участников на основе общих паттернов пространственной обработки, Баннерт и Бартелс смогли выявить скрытые общие черты в реакции мозга на цвет. После этого они обучили линейный классификатор — тип алгоритма машинного обучения, на данных о мозге некоторых участников. Они проверили, может ли он предсказать, какие цвета видят другие участники. Фактически, цвет и яркость можно было декодировать с высокой точностью в различных областях зрительной коры, включая V1, V2, V3, hV4 и LO1.

«Мы предсказывали, какой цвет видит человек, основываясь на активности его мозга, используя только информацию о цветовых реакциях мозга других наблюдателей. Теперь мы знаем, что когда вы видите красный, зеленый или любой другой цвет, это активирует ваш мозг очень похожим образом на мозг других«, — подчеркивают авторы исследования. 

Кроме этого исследования выявило масштабные цветные ретинотопические предубеждения. То есть, определенные области мозга устойчиво склонялись к представлению определенных цветов в определенных частях поля зрения. Эти предубеждения были специфичны для определенных областей, но сохранялись у разных людей. 

По словам Михаэля Баннерта и Андреаса Бартельса, эти специфические пространственные цветовые коды предполагают наличие функциональных или эволюционных организационных давлений, которые еще предстоит выяснить. Как отметила специалист по цветовосприятию из Университета Сассекса Дженни Бостен, не участвовавшая в исследовании, идея о том, что некоторые клетки мозга склонны к определенным цветам не соответствует теории о том, как эти области зрительной коры обрабатывают цвет. 

Результаты исследования представлены в журнале Neuroscience

Источник: ZME Science

