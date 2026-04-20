Вишня созрела: Apple разрисует iPhone 18 Pro в цвет, которого ждали годами

Утечки об iPhone обычно касаются камер или производительности, но на этот раз в центре внимания — цвет. И если последние отчеты точны, iPhone 18 Pro наконец-то откажется от ярких оттенков в пользу чего-то гораздо более классического и знакомого.





Новый цвет iPhone 18 Pro «Dark Cherry» — главная прелесть

Согласно отчету Macworld, Apple работает над новым фирменным цветом под названием Dark Cherry для линейки iPhone 18 Pro. Представьте себе глубокий, насыщенный красный оттенок, как бургундское вино, — значительно более сдержанный, чем прошлогодний громкий Cosmic Orange.

«Оттенок будет значительно ближе к вину, чем к фруктовому пуншу», — сообщает источник в цепочке поставок Apple.

Ожидается, что этот оттенок заменит Cosmic Orange как главный вариант отделки, и он явно склоняется к тому премиальному, приглушенному эстетическому направлению, которое Apple в последнее время активно исследует. Он не пытается кричать о себе, но точно стремится выглядеть дорого. Наряду с Dark Cherry Apple, по сообщениям, тестирует еще несколько цветов: Light Blue, Dark Gray и классический Silver.

Почему это чувствуется знакомым (Kindle-вайбы)

Вот интересный момент. Тот глубокий, матовый, слегка ненасыщенный красный? Он не совсем новый. Если он кажется знакомым, то потому, что такие устройства, как Kindle, уже какое-то время используют похожие приглушенные оттенки. Знаете — цвета, которые выглядят менее «техностильно» и больше как lifestyle-аксессуары. И именно к такому сдвигу, похоже, движется Apple.





Dark Cherry достигает эффекта, оставаясь премиальным и сдержанным — резкий контраст к прошлогоднему противоречивому Cosmic Orange,» — пишет SolidAITech.

Вместо смелых, кричащих покрытий — более мягкие, насыщенные тона, которые ощущаются премиальнее и вневременно. По сути: меньше «смотрите на меня«, больше «я из роскошного каталога».

Конечно, это еще ранние утечки, а Apple имеет привычку менять все в последний момент. Но если Dark Cherry таки попадет в финал, он может стать одним из тех редких цветов iPhone, который действительно ощущается свежим — позаимствовав вайб, который уже хорошо работает.

Пантон и отсутствие черного — две детали, которые стоит знать

Для Dark Cherry Apple использует внутренний код Pantone 6076, а для Light Blue — Pantone 2121. Это редкость, когда такие данные попадают наружу еще на этапе разработки: обычно цвета держат в строгом секрете вплоть до сентябрьской презентации.

Отдельная деталь, которая не в пользу фанатов классики: по данным вейбо-ликера Instant Digital, iPhone 18 Pro второй раз подряд не получит черного цвета. Похоже, Apple сознательно избегает темных нейтралов на Pro-линейке, вместо этого делая ставку на оттенки, которые выразительнее смотрятся в маркетинговых материалах.

Не только цвет: камера тоже меняется

Цвета — лишь часть анонса. По данным MacRumors от 16 апреля, производство камеры с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro уже началось — а это означает, что впервые в истории iPhone пользователи смогут механически регулировать количество света, которое попадает на сенсор.

Параллельно утечки подтверждают уменьшенный Dynamic Island и сокращенный зазор между камерным блоком и стеклом задней панели — мелочь на бумаге, но заметна в руках.

Источник: Digital Trends