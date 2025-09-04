Редкое заболевание: женщина видит рептилоидов вместо людей, буквально

Жительница Нидерландов страдала из-за редкого заболевания под названием прозопометаморфопсия, когда мозг искажает визуальное восприятие лиц других людей.

За более чем столетие ученые зарегистрировали всего 80-100 подобных случаев. Между тем, искаженные лица, которые видела женщина, были похожи на рептилий, или драконов. Это дало врачам возможность получить представление о том, насколько хрупкой и сложной является система человеческого зрения.

Отмечается, что 52-летняя жительница Гааги обратилась за психиатрической помощью после того, как галлюцинации начали мешать нормальной повседневной жизни. По ее словам, когда она смотрела на лица других людей, то видела, что они постепенно менялись: кожа становилась похожей на кожу рептилий, уши вытягивались, лица выдавались вперед, а глаза начинали светиться неестественным цветом.

Женщина также добавляет, что даже когда никого не было рядом с ней, она видела морды драконов, которые надвигались на нее от стен, розеток и экранов. Врачи провели стандартные анализы, взяв образцы крови, проведя неврологический осмотр и сделав ЭЭГ, которая измеряет электрическую активность мозга. Все результаты оказались нормальными.

Результаты МРТ продемонстрировали очаги повреждений вблизи чечевицеобразного ядра — это область мозга, отвечающая за когнитивные функции, память и внимание. Повреждения были обнаружены в белом веществе мозга — нервных волокнах, соединяющих различные области мозга между собой.

Вероятно, повреждения были вызваны разрывами мелких кровеносных сосудов, полученными очень давно, возможно еще во время рождения, вследствие кислородного голодания. По мнению медиков, эти давние повреждения нарушили нормальную передачу сигналов между вентральной затылочно-височной корой мозга — областью, отвечающей за распознавание объектов и лиц — и другими зрительными цепями.

Мозг женщины искажал только человеческие лица и нормально воспринимал другие предметы и животных. Врачи диагностировали у нее прозопометаморфопсию, охватывающую все лицо, а не только какую-то одну сторону. Для лечения сначала назначили вальпроевую кислоту — препарат, применяемый при эпилепсии, мигрени и биполярном расстройстве.

Это уменьшило зрительные галлюцинации у женщины, однако вызвало громкий храп во сне. Из-за этого женщине назначили вместо вальпроевой кислоты ривастигмин — препарат, обычно используемый во время лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Благодаря этому препарату зрительные галлюцинации значительно уменьшились и стали контролируемыми, а уже через 3 года женщина вернулась к нормальной жизни.

У большинства людей с посттравматическим артритом нарушения длятся всего несколько дней или недель. У других они сохраняются годами. Симптомы часто напоминают психоз, что может привести к неправильной диагностике и неадекватному лечению. Однако прозопометаморфопсия не имеет ничего общего с бредом, поскольку больные знают, что их мозг искажает визуальное восприятие. Это различие очень важно для врачей, которые пытаются отличить редкие расстройства визуальной обработки от психических заболеваний, таких как шизофрения.

Ученые до сих пор точно не знают причины возникновения такого заболевания, как посттравматический остеомиелит. У некоторых пациентов наблюдаются поражения головного мозга, инсульты, мигрень или эпилепсия в анамнезе, тогда как другие структурные изменения не наблюдаются. В будущем исследователи надеются использовать более современные методы нейровизуализации и компьютерного моделирования, чтобы воссоздать то, что видят пациенты с посттравматическим остеомиелитом.

Источник: ZME Science