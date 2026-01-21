Молодые IT-предприниматели в США выбирают работу вместо отношений: "Каждый вечер можно использовать для стартапа"

Американские IT-предприниматели стремятся избегать отношений и брака, предпочитая тратить большую часть своего времени на работу и обогащение.

Основатель стартапа Velric по разработке программного обеспечения для управления персоналом Махир Лаул не интересуется типичным для юношества водоворотом романтики и отношений, отдавая предпочтение сообщениям в Slack и постоянным раундам привлечения инвестиций. В интервью Business Insider он прямо отмечает, что для него самыми важными остаются работа и спортзал. Он просто одержим работой, а его частная жизнь представляет сплошной беспорядок.

Предприниматель добавляет, что в условиях безумного давления, связанного с созданием будущего технологического чуда, большинство его коллег находится в похожей ситуации. Такой образ жизни не оставляет места для романтики, даже для случайных отношений, не говоря уже о браке.

«Потерянная выгода слишком высока. Каждая ночь, проведенная вне дома, — это время, которое вы могли бы потратить на развитие своего стартапа», — объясняет основательница компании Build Club по образованию в сфере ИИ Энни Ляо.

Предпринимательница отмечает, что ее соседки по комнате в Сан-Франциско находятся в той же ситуации. Она подчеркивает, что для молодых американских IT-предпринимателей приложения для знакомств, вещь которая серьезно отвлекает от насущных дел. Те же, кто окунулся в мир знакомств, заявляют, что сделали это задолго до появления стартапов и соответствующих приложений. Сейчас, уже став основателями компаний, их давние связи помогают им в деловом мире.

«Пребывание в отношениях действительно помогает в развитии компании», — убеждает сооснователь Composite, компании по разработке ИИ-агентов для веб-браузеров, Ян Фань Юн.

Он рассказал, что познакомился с собственной девушкой в начале обучения в Стэнфорде. Теперь, когда он занимается развитием компании, он убедился, что его вторая половинка активно помогает ему, например, в тестировании продуктов.

«Вы всегда слышали такое мнение: «За каждым успешным мужчиной стоит соответствующая женщина». Вместо поиска случайных связей, я предпочитаю искать спутницу жизни. Но это оказалось непросто», — признается Махир Лаул.

Кроме стремления к целомудренному образу жизни современные предприниматели очень требовательны к своему здоровью. Они стремятся избегать злоупотребления алкогольными напитками и очень переборчивы в еде. В целенаправленной погоне за богатством и статусом они отказались от тех самых удовольствий, которые когда-то определяли жизнь на вершине социальной лестницы. Это ставит очевидный вопрос для тех из нас, кто находится ниже по статусу: если это и есть хорошая жизнь, то в чем ее смысл?

Источник: Business Insider; Futurism