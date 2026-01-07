Новости IT-бизнес 07.01.2026 comment views icon

ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг

ІТ-сектор пополнил государственную казну Украины более чем на $5,97 млрд за 11 месяцев 2025 года.

Несмотря на незначительный рост (чуть больше, чем на 2% по сравнению с годом назад), это все еще существенно меньше, чем в пиковом 2022-м и 2021 году — в то время айти экспортом услуг принесло стране на 10% и 3% больше соответственно.

Учитывая последние данные НБУ, украинское ІТ приносит стране в среднем $543 млн ежемесячно — почти каждый второй доллар от общего экспорта услуг. Для сравнения: средний месячный показатель 2022 года составлял $612 млн.

Сейчас на IТ-услуги приходится 42% от всего экспорта услуг или 12% общего объема (товары + услуги). Следует отметить, что показатели экспорта услуг за год снизились на 9% — до $14,33 млрд, а общие показатели экспорта услуг и товаров упали на 5% — до $49,21 млрд.

Напомним, что предыдущий отчет Опендатабот показал, что IТ-фоп в Украине «живет» в среднем 4 года, тогда как в опросе DOU оказалось, что айтишники сократили донаты на ВСУ — до 5% от зарплаты, хотя общий уровень поддержки ВСУ в отрасли все еще составляет 75% (самые активные в этом случае специалисты, работающие в прифронтовых регионах).

Источник: Опендатабот

