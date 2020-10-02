Мониторинг сердечного ритма в Apple Watch вынуждает людей слишком часто обращаться к врачам





Сенсор сердечного ритма в умных часах является полезным устройством, которое в некоторых случаях даже способно спасти жизнь своему владельцу. Но вместе с тем, показания сенсора могут приводить к частым и далеко не всегда обоснованным визитам к докторам.

Как свидетельствуют данные недавнего исследования, функция мониторинга сердечного ритма в умных часах Apple Watch может вызывать ненужные посещения врача. Среди всех людей, которые обратились к врачу в клинику Мэйо после того, как заметили ненормальные показатели пульса на своих часах, лишь у около 10% пациентов были диагностированы сердечные заболевания.

В рамках исследования проводилась проверка карт пациентов в каждой клинике Мэйо, включая отделения в Аризоне, Флориде, Висконсине и Айове. При этом группа искала упоминание термина «Apple Watch» за шестимесячный период с декабря 2018 по апрель 2019 года. При этом были обнаружены 264 пациентов, которые заявили, что их часы Apple Watch отметили тревожный сердечный ритм. Из этой группы 41 пациент прямо упомянул получение предупреждения со своих часов (у других пациентов также могло быть предупреждение от часов, но это не было явно упомянуто в их медицинской карте). Половина пациентов уже имела диагноз сердечной недостаточности, в том числе у 58 пациентов ранее была диагностирована фибрилляция предсердий. Примерно у двух третей были сопутствующие симптомы, включая головокружение или боль в груди.

Только 30 пациентам из данного исследования был поставлен кардиологический диагноз. Таким образом, большая часть данных сердечного мониторинга (89% случаев), судя по всему, были ложноположительными. При этом ложные срабатывания, даже если пациент в конечном итоге окажется здоров, всё равно могут вызывать проблемы. Они могут подтолкнуть пациентов к обращению за ненужной медицинской помощью, а также вызвать стресс и беспокойство. Даже люди, у которых нет симптомов, как некоторые участники этого исследования, могут по-прежнему чувствовать необходимость поговорить с врачом о ненормальном информировании с устройства, такого как Apple Watch.

«Пользователю трудно игнорировать предупреждение о том, что у него может быть серьёзное заболевание», — заявил доцент педиатрии в клинике Мэйо и автор исследования Кирк Вятт.

Другая автор исследования Хизер Хитон, отметила, что домашние устройства для наблюдения за состоянием здоровья могут привести к чрезмерному использованию системы здравоохранения.

Источник: The Verge