monobank вышел на 8 млн клиентов — как росла популярность проекта бывших топ-менеджеров Приватбанка

monobank пересек отметку 8 млн клиентов — очередную важную веху в развитии проекта отметил коротким сообщением соучредитель и фактический CEO компании-разработчика Fintech Band Олег Гороховский. Отметку в 7 млн клиентов monobank перешагнул в начале 2023-го, поэтому еще один год и еще один миллион клиентов в активе едва ли не самого популярного платежного сервиса и по совместительству одной из крупнейших IT-компаний в Украине.

Уже аж 8 миллионов клиентов! В честь этого желаем и вам, и себе продолжать развитие, несмотря на все, что усложняет нам жизнь. Когда победим и закончится война, отпразднуем все достижения одним мегапраздником. Олег Гороховский, украинский бизнесмен и соучредитель Fintech Band (monobank)

Еще летом mоnоbank обошел «Ощадбанк» по количеству выпущенных карт — по количеству активных карт он уступает лишь лидеру «ПриватБанку» (около 26,5 млн карт).

Как рос monobank

Для достижения такого результата, проекту понадобилось чуть больше 6 лет (запуск приложения состоялся 22 ноября 2017 года).

С апреля 2021 года monobank ежемесячно добавлял примерно 100 тыс. новых клиентов и этот темп держался до начала большой войны. Сейчас ежемесячно monobank выбирают чуть более 80 тыс. новых клиентов. Рекорд — 33 774 новых клиентов за день держится с сентября 2021 года, когда проводился необычный марафон День друзей с розыгрышем призов. А рекорд скорости присоединения нового клиента относительно свежий — в июле 2023-го рекордсмен зарегистрировался всего 99 секунд, используя приложение «Дія», которое на этой неделе отметилось собственным рекордом в 20+ млн активных пользователей.

С ноября monobank тестирует в бете новый дизайн — когда состоится общедоступный релиз обновленного интерфейса, пока неизвестно.