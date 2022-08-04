monobank на следующей неделе получит полностью переделанный раздел статистики и аналитики затрат. Вот как он будет выглядеть

monobank вскоре получит заметное визуальное обновление — разработчики полностью переработали модуль управления личными финансами PFM (personal finance management). Апдейт анонсировал соучредитель популярного платежного приложения Олег Гороховский и показал, как будет выглядеть соответствующий раздел после обновления, которое выйдет на следующей неделе (точная дата не сообщается).

Речь идет о разделе с подробной статистикой, помогающей клиентам анализировать и контролировать свои расходы и доходы по категориям. Недавно в дополнение к отдельным категориям расходов в выписке monobank ввел поддержку тегов для более прозрачного учета и удобной группировки. Страница персональной статистики и аналитики выглядит так:

В предстоящем обновлении раздел полностью переделают — фактически его превратят в более информативный дашборд с подробной информацией о расходах и поступлениях, а также больше инструментов для аналитики. И это все будет доступно прямо в приложении. Видео, опубликованное Олегом Гороховский, позволяет наглядно оценить, как выглядеть и работать новый хаб статистики и аналитики расходов в monobank.

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Видео с демонстрацией обновленного раздела статистики и аналитики расходов/доходов в приложении monobank

Как видно на видео, категории и теги останутся, однако вместо одного экрана появятся несколько интерактивных карт с различными транзакциями: Расходы, Экономия, На свои карты и Поступления. Судя по видео, между ними можно будет быстро перемещаться свайпами влево-вправо и гибко настраивать.

Накануне monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении – в пределах лимита 50 000₴ в месяц и с условием размещения на депозит сроком от 3 месяцев. И уже на следующий день monobank вернулся в список самых популярных приложений в магазинах Apple и Google.