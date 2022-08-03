monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении — в пределах лимита 50 000₴ в месяц с размещением на депозит сроком от 3 месяцев

Команда monobank в конце прошлой недели пообещала на этой неделе включить покупку безналичной валюты в приложении с размещением на трехмесячный срочный депозит, и свое слово сдержала — вечером 2 августа клиенты получили такую ​​возможность. Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

В конце июля Нацбанк в очередной раз изменил валютную политику — поднял курс доллара и ограничил расчеты гривневыми картами. Вместе с тем, регулятор разрешил продажу банками безналичной валюты клиентам-физическим лицам — с условием дальнейшего размещения на депозит на срок от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). И вот сейчас monobank реализовал такую ​​возможность для своих клиентов прямо в приложении.

Чтобы появилась возможность покупать доллары и евро по указанным условиям, приложение нужно обновить. Обновление уже доступно для Android и в бета-версии на iOS (основная версия для iOS проходит стандартную процедуру проверки в Apple и появится в магазине в течение 1-2 дней). По истечении срока действия депозита его выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях банков-партнеров (А-банк и Universal Bank) в пределах дневного лимита (эквивалент 100 000 грн).

Олег Гороховский отметил, что в случае ажиотажного спроса monobank оставляет за собой право прекращения продажи валюты, однако почти сразу после запуска отметил слабый спрос на валюту. А через два часа он отчитался , что клиенты купили всего 2,3 миллиона долларов и это, по его словам, вообще «ни о чем».