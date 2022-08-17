monobank с 1 сентября повышает тариф на снятие наличных с 0,5 до 0,9%

monobank продолжает корректировать тарифы — с 1 августа необанк вернул процентную ставку по кредитным продуктам стандартные условия, действовавшие в довоенное время, а с 1 сентября поднимает тариф за снятие собственных средств с карт с 0,5% до 0,9%. Соучредитель популярного платежного приложения Олег Гороховский назвал это решение вынужденным и отдельно отметил, что, несмотря на повышение тарифа, он по-прежнему остается одним из самых выгодных в стране.

Украинский бизнесмен и соучредитель monobank объяснил, что с 1 сентября 2022 года платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах. По словам соучредителя monobank, это решение продавили банки-владельцы крупных сетей банкоматов, и в этих новых условиях текущий тариф за снятие наличных денег больше не будет покрывать операционных расходов.

На официальном сайте monobank пока показывается старый тариф за снятие собственных средств — 0,5%.

Олег Гороховский публично извинился перед клиентами, что компания вынуждена пойти на этот неприятный шаг. В то же время, тариф за снятие кредитных средств пока останется без изменений — 4%.

Между тем разработчики по неизвестным причинам задерживают запуск полностью обновленного раздела со статистикой и аналитикой затрат — обновление должно было выйти на прошлой неделе.