monobank с 1 августа отменит льготные тарифы по кредитам — ставка по карте станет 3,1% в месяц

monobank с 1 августа 2022 возвращает процентную ставку по кредитным продуктам на стандартные условия, действовавшие в довоенное время. Об отмене льготных тарифов по кредитам клиентов проинформировали отдельным уведомлением в приложении.

Напомним, с 1 апреля 2022 года monobank отменил начисление процентов на остаток собственных средств, но снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6%, а в мае полностью возобновил кредитование, включая «Покупку частями». С 1 августа необанк отменяет льготные условия и возвращает процентную ставку по стандарту условия. В monobank объяснили такое решение недавним повышением учетной ставки (месяц назад НБУ рекордно повысил учетную ставку — с 10% до 25%).

Какие будут тарифы по кредитным продуктам monobank с 1 августа:

3,1% в месяц по карте (начисляется на максимальную задолженность в день, при условии непогашения задолженности в полном объеме в льготный период, за каждый день с момента возникновения задолженности);

1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными (на кредите, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора);

Условия льготного периода (до 62 дней) остаются без изменений.

Вместе с тем monobank отменяет ограничения на снятие наличных и переводы в счет кредитных средств — эти изменения вступили в силу уже с 1 июля. Снимать наличные клиенты monobank могут в любых банкоматах, кассах банков-партнеров (А-банк и Universal Bank), а также в супермаркете.

Будем надеяться, что с возвратом начисления процентов на остаток личных средств и повышением ставок по депозитам в гривне в monobank тоже не станут затягивать.