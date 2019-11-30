monobank («Универсал-Банк») вскоре сместит «Райффайзен Банк Аваль» с третьего места крупнейших банков (по числу активных карт)

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Вчера НБУ опубликовал занимательную статистику, рассказав, что на сегодняшний день в обращении находится 64,7 млн платежных карт. Теперь же появилось интересное дополнение к опубликованной вчера информации — таблица, дающее представление о распределении сил на рынке.

Неоспоримым лидером по-прежнему является «ПриватБанк» — 21,598 млн активных карт по состоянию на 1 октября 2019 года. За июль-сентябрь лидер потерял часть клиентов — число активных карт сократилось на 0,5%. Второе место с огромным отрывом занимает «Ощадбанк» с 6,785 млн активных карт, а замыкает тройку «Райффайзен Банк Аваль» с 2,321 активных карт. Оба незначительно нарастили базу. Собственно, «ПриватБанк» — единственный банк в топ-6, у которого сократилось число активных карт.

Обращают на себя внимание успехи monobank (карточный продукт «Универсал-Банк»), который демонстрирует завидные темпы роста. В начале месяца количество клиентов monobank превысило 1,5 млн человек, причем последние 500 тысяч добавились всего за 5 месяцев. Сейчас monobank каждый месяц добавляет по 100 тыс. новых пользователей. Несложно подсчитать, что при таких темпах роста monobank сместит «Райффайзен Банк Аваль» с третьего места примерно в середине следующего года.

Источник: Telegram