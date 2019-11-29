НБУ: На каждого украинца приходится 1,1 активная платежная карта, каждая пятая карта — бесконтактная или токенизированная [инфографика]





Национальный банк Украины опубликовал свежие данные об использовании платежных карт в Украине, отметив, что расширение платежной инфраструктуры и растущая популярность инновационных способов оплаты способствует устойчивому развитию безналичных расчетов.

На сегодняшний день около 22% активных платежных карт (то есть каждая пятая) — это бесконтактные и токенизированные карточки. Количество таких карт продолжает расти быстрыми темпами: с начала 2019 года количество бесконтактных и токенизированных платежных карточек увеличилось почти на 70% — до 6,7 млн шт. и 1,9 млн шт. соответственно. Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карточек вместе составляют треть от общего количества и объема безналичных операций в торговой сети (33% и 32,8% соответственно).

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2019 года составило 3651,7 млн шт, а их объем — 2582,7 млрд грн. Если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, то количество сделок выросло на 29%, а сумма — на 27%.

По количеству преобладали безналичные операции — 2991,7 млн шт. (81,9%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными. В то же время объем безналичных операций составил 1282,6 млрд грн, что составило 49,7% от всех операций с карточками. Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 9 месяцев 2019 года свидетельствует, что наибольшее количество операций приходилось на расчеты в торговой сети — 51%. По объемам безналичных операций доминировали переводы с карты на карту — 41%.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года выросло на 9%, если сравнить с началом 2019 года, и составила 64,7 млн шт (60% от этого количества — активные платежные карточки). С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14,1% — до 318,4 тыс. ед., из них 89% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года — 79,4%).

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности населения Украины по состоянию на 1 октября 2019 составиол 8,0 тыс. шт. на 1 млн населения. В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской и Донецкой областях.

По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Общее количество банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) в Украине осталось почти без изменений и по состоянию на 01 октября 2019 года составило 19,7 тыс. шт. и 16,6 тыс. шт. соответственно.

Источник: НБУ