НБУ підняв офіційний курс гривні до долара одразу на 25% — до 36,56 грн/долар (він лишається фіксованим). Також регулятор запровадив нові обмеження

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року встановив новий офіційний курс гривні до долара США. Курс НБУ збільшився на 25% – до 36,5686 грн/дол. США. Ця корекція здійснена з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Зазначається, офіційний курс гривні до долара США й надалі залишається фіксованим. Однак корекція курсу дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни. Такий крок позитивно оцінять ті представники бізнесу, в тому числі ФОП, які отримували доходи з-за кордону в доларах та були змушені продавати валюту за офіційним фіксованим курсом, який не відповідав ринковому.

«Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи», – заявив Голова НБУ Кирило Шевченко.

За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, а також дозволить мінімізувати спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Разом з тим, корекція офіційного курсу повинна мати обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Ці процеси в останні місяці зумовлені насамперед наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.

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Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.

Також НБУ запроваджує й інші зміни на валютному ринку з 21 липня 2022 року:

банки зможуть продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті.

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Вважається, що це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;

Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Додатково НБУ вводить зміни в регламент роботи комерційних банків з іноземною валютою.

Джерело: НБУ