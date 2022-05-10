monobank за 11 дней реализовал военных облигаций на 500 млн гривен и анонсировал возобновление кредитования в полном объеме

Обновленную статистику по реализованным через monobank военным облигациям сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

29 апреля monobank предоставил своим клиентам возможность покупать военные облигации прямо в приложении. За неполные 5 дней клиенты купили более 230 тысяч военных облигаций на сумму около 230 млн. гривен, а по состоянию на 10 мая (за 11 дней) эта сумма увеличилась до 500 млн. гривен.

О рекордном увеличении вкладчиков (среди граждан и бизнеса) за все время проведения аукционов накануне отчитался НБУ — за прошедшую неделю их количество выросло с 11,8 тыс. до 43,3 тыс.

Одновременно Гороховский анонсировал возобновление в полном объеме кредитования по программам рассрочка и Покупка частями. Это произойдет уже на этой неделе (конкретная дата не называется) — клиенты, которым восстановят лимиты, получат уведомления в приложении.

«Нам нужно идти вперед. Несмотря на все, и не останавливаясь ни перед чем. Надо запускать экономику! Приглашаю новых партнеров в программу «Покупка по частям». Планируем выдать по этим программам около 10 миллиардов гривен. Итого победим!

Слава Украине!» Олег Гороховский украинский бизнесмен и соучредитель monobank