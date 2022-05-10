monobank за 11 дней реализовал военных облигаций на 500 млн гривен и анонсировал возобновление кредитования в полном объеме

Обновленную статистику по реализованным через monobank военным облигациям сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.
Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!
29 апреля monobank предоставил своим клиентам возможность покупать военные облигации прямо в приложении. За неполные 5 дней клиенты купили более 230 тысяч военных облигаций на сумму около 230 млн. гривен, а по состоянию на 10 мая (за 11 дней) эта сумма увеличилась до 500 млн. гривен.
О рекордном увеличении вкладчиков (среди граждан и бизнеса) за все время проведения аукционов накануне отчитался НБУ — за прошедшую неделю их количество выросло с 11,8 тыс. до 43,3 тыс.
Одновременно Гороховский анонсировал возобновление в полном объеме кредитования по программам рассрочка и Покупка частями. Это произойдет уже на этой неделе (конкретная дата не называется) — клиенты, которым восстановят лимиты, получат уведомления в приложении.
«Нам нужно идти вперед. Несмотря на все, и не останавливаясь ни перед чем. Надо запускать экономику!
Приглашаю новых партнеров в программу «Покупка по частям». Планируем выдать по этим программам около 10 миллиардов гривен.
Итого победим!
Слава Украине!»
Олег Гороховский
украинский бизнесмен и соучредитель monobank
- Всего с начала полномасштабного нападения россии Министерство финансов провело 27 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в государственный бюджет свыше 55,2 млрд грн, около 144,1 млн дол. США и 176,5 млн. евро.
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- Теперь объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд. грн., 45,7 млн. дол. США и 25,6 млн евро, а нерезидентов — 66,7 млн грн.
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- 9 мая 2022 года НБУ совершил пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн.
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