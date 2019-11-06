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Monobank запускает функцию совместной оплаты счетов (split bill) без комиссии за перевод кредитных средств

Monobank запускает функцию совместной оплаты счетов (split bill) без комиссии за перевод кредитных средств

Monobank запускает функцию совместной оплаты счетов (split bill) без комиссии за перевод кредитных средств


Разработчики украинского платежного приложения monobank сообщили о запуске новой функции совместной оплаты (split bill). Подробности о новинке рассказал на собственной Facebook-странице один из сооснователей проекта Fintech Band Олег Гороховский.

По его словам, благодаря функции «Совместная оплата» (Split bill) поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет «совсем удобно и весело». Для этого необходимо выбрать сумму, которую клиент хочет разделить с друзьями, выбрать друзей из телефонной книги (или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта) и указать, как именно делить чек с друзьями.

После этого всем участникам процесса приходит запрос на оплату, средства переводятся инициатору операции, после чего с его счета осуществляется оплата по чеку. В monobank особо отметили, что для этой функции не будет применяться тариф за перевод в счет кредитных средств, так что у участников не возникнет дополнительных расходов.

Функция «Совместная оплата» (Split bill) появится в бета-версии мобильного приложения monobank уже завтра, а через 3-4 дня выйдет и в релизной версии.

Напомним, что на этой неделе количество клиентов monobank превысило 1,5 млн человек, причем последние 500 тысяч добавились всего за 5 месяцев.

Источник: Олег Гороховский

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