Monobank запускает функцию совместной оплаты счетов (split bill) без комиссии за перевод кредитных средств

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Разработчики украинского платежного приложения monobank сообщили о запуске новой функции совместной оплаты (split bill). Подробности о новинке рассказал на собственной Facebook-странице один из сооснователей проекта Fintech Band Олег Гороховский.

По его словам, благодаря функции «Совместная оплата» (Split bill) поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет «совсем удобно и весело». Для этого необходимо выбрать сумму, которую клиент хочет разделить с друзьями, выбрать друзей из телефонной книги (или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта) и указать, как именно делить чек с друзьями.

После этого всем участникам процесса приходит запрос на оплату, средства переводятся инициатору операции, после чего с его счета осуществляется оплата по чеку. В monobank особо отметили, что для этой функции не будет применяться тариф за перевод в счет кредитных средств, так что у участников не возникнет дополнительных расходов.

Функция «Совместная оплата» (Split bill) появится в бета-версии мобильного приложения monobank уже завтра, а через 3-4 дня выйдет и в релизной версии.

Напомним, что на этой неделе количество клиентов monobank превысило 1,5 млн человек, причем последние 500 тысяч добавились всего за 5 месяцев.

Источник: Олег Гороховский