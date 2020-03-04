У monobank сегодня появится детская карта (в бете), а уже к концу недели число клиентов перевалит за 2 млн человек

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Для monobank эта рабочая неделя обещает стать особенно продуктивной. Небезызвестный проект финтех-стартапа Fintech Band начал ее с запуска второго сезона раздела «Награды» (коллекция карточек с котами увеличилась до 100 штук) с путевкой на двоих на Летние Олимпийские игры 2020 в качестве главного приза. Теперь же, предвкушая достижение очередной вехи — к концу этой неделе будет пройден рубеж в 2 млн пользователей — monobank анонсировал запуск следующего важного продукта, который должен обеспечить стабильный рост пользовательской базы и бизнеса в будущем. Этот продукт — давно обещанная детская карта.

Уже сегодня состоится релиз публичной бета-версии приложении monobank, а на следующей неделе детская карта будет запущена официально и станет доступа всем пользователям.

С новой детской картой, которую Fintech Band называет «самым сложным и долгожданным продуктом», компания нацеливается на аудиторию возрастной категории от 6 до 16 лет.

С точки зрения функциональных возможностей новая детская карта практически идентична уже хорошо знакомым «черной» кредитной MasterCard и «белой» дебетовой картам VISA. Отличаться детская карта будет специальным желтым дизайном вдобавок к классическому черному mono, а также функциями родительского контроля. В приложении предусмотрен специальный раздел «Родительский контроль» с множеством настроек, который позволит родителям гибко настраивать и контролировать траты своих детей, о чем мы уже рассказывали ранее.

Физическую детскую карту можно будет заказать бесплатно, но придется заплатить 50 грн за доставку карты Новой Почтой. Кроме стикеров, в комплекте с картой клиенты получат эксклюзивный кошачий конструктор в коллаборации monobank х Гарик Корогодский.

Еще одно отличие детской карты от взрослой — раздел с наградами.

«Раздел Награды для детей — сильно отличается от взрослых, но тоже с невероятными квестами месяца и призами от VISА для победителей. Три поездки в Диснейленд ждут победителей детского батла и это далеко не все» — рассказывает сооснователь monobank Олег Гороховский.

Следующей после детской карты разработчики планируют добавить карту СПД.

Не так давно мы отмечали впечатляющий рост пользовательской базы monobank — буквально две недели назад была пройдена отметка в 1,9 млн клиентов, и вот спустя две недели проект добавил еще 100 тыс. новых пользователей. И чтобы достичь этих результатов, проекту понадобилось всего два года, причем в последние месяцы темпы роста удвоились. По показателю активных карт monobank вот-вот сместит с третьего места «Райффайзен Банк Аваль».

Источник: Олег Гороховский