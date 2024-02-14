Видео: аквадроны Magura потопили большой десантный корабль чф рф «цезарь куников»

Главное управление разведки сообщило, что во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины был уничтожен большой десантный корабль «цезарь куников» черноморского флота государства-агрессора россии. Приятное событие произошло 14 февраля 2024 года.

Миссию успешно осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

«цезарь куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. В марте прошлого года, когда уничтожали большой десантный корабль «саратов» в пока еще оккупированном Бердянске, еще 2 БДК получили повреждения, «цезарь» и «новочеркасск». Оба окончательно стали частью подводного флота россии.

Большой десантный корабль «цезарь куников» проекта 775 — одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

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