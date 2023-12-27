Мощная ветрогенерация в Европе спровоцировала отрицательные цены на электроэнергию

Низкий спрос в праздничный период и мощная ветрогенерация снизили цену на электроэнергию в Германии ниже нуля, в то время как оптовые цены во Франции, Дании и Британии стали отрицательными на несколько часов.

24 декабря цена «‎на сутки вперед» на электроэнергию в Германии упала до $-3,72 за мегаватт-час, согласно данным парижской биржи электроэнергии Epex Spot SE. По состоянию на среду, первый рабочий день после Рождества, контракт составлял $67,34.

Отрицательные цены фиксируются все чаще, поскольку на континенте появляется все больше зависимой от погоды возобновляемой энергии. Согласно модели ветра Bloomberg, ожидается, что в Германии производство ветровой энергии будет оставаться высоким до конца недели, достигнув пика более чем в 50 гигаватт в пятницу. 21 декабря производство ветровой энергии в стране достигло рекордных 53 гигаватт.

Цены ниже нуля — это то, что ожидает европейские рынки, если поток запланированного производства возобновляемой энергии не встретится с изменением спроса.

Согласно данным биржи, в Великобритании 24 декабря цены упали до $-11,84 за мегаватт-час, а 25 декабря стали отрицательными и во Франции — $-13,21 и Дании — $-9,46.