Первую версию электрокара Lucid Air «полностью раскупили», но компания не уточняет сколько именно автомобилей продано

Lucid Motors сообщила, что первая версия премиального электрического седана Lucid Air Dream Edition полностью раскуплена. Впрочем, компания решила не раскрывать точное количество проданных автомобилей.

Конфигурация Dream Edition является максимальной, среди анонсированных версий электрокара. Она предлагает эксклюзивные расцветки и варианты отделки салона, панорамную крышу, 21-дюймовые колесные диски, систему помощи в движении DreamDrive с возможностью автономного вождения уровня 3, акустическую систему Surreal Sound с поддержкой Dolby Atmos и многое другое.

Dream Edition также является самой мощной версией электрического седана. Автомобиль оснащается силовыми установками суммарной мощностью 1080 л.с., которые разгоняют его до 100 км/час за 2.5 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/час. Аккумуляторы емкостью 113 кВт*ч обеспечивают более 800 км запаса хода согласно цикла EPA.

Для покупки Lucid Air Dream Edition необходимо было внести депозит в $7500. Сам же электрокар оценивается в $169000. Как видим, желающие приобрести наиболее дорогую лимитированную версию довольно быстро нашлись.

Loaded with luxury. The Dream Edition #LucidAir is now officially fully reserved.

Join our waiting list for the limited production Dream Edition model when you reserve a Lucid Air Grand Touring.https://t.co/mHy4epiDcx pic.twitter.com/kQwzWyEiNr

— Lucid Motors (@LucidMotors) March 22, 2021