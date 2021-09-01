



Американский стартап Motional и корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group официально представили полностью автономный (SAE Level 4) электрокроссовер, созданный на основе серийной модели Hyundai Ioniq 5. Электромобиль будет использоваться в коммерческой службе такси, которую партнеры запустят совместно с американским такси-сервисом Lyft уже в 2023 году.

Отличить роботакси от серийной модели Hyundai Ioniq 5 весьма просто благодаря радарам и сенсорам по всему периметру корпуса, а также высокотехнологичному верхнему багажнику с дополнительными камерами и датчиками. Общее количество разнообразных сенсоров (камеры, радары, лидары) превышает 30 штук, в сумме они дают 360-градусный обзор дорожной ситуации на дистанции, достаточной для безопасного беспилотного передвижения.

Как мы уже говорили, роботакси получит автопилот четвертого уровня, который сможет обеспечить передвижения без участия водителя практически в любых дорожных условиях. Тем не менее разработчики предусмотрели режим удаленного управления Remote Vehicle Assistance (RVA) при котором оператор сможет удаленно взять управление Hyundai Ioniq 5 и провести его по чрезмерно сложному маршруту (например, во время дорожных работ, стихийных бедствий или мест аварий).

Отметим, что стартап Motional был основан в марте 2020 года совместно автопроизводителем Hyundai Motor Group и компанией Aptiv, которая специализируется на решениях по электрификации, подлкюченности и безопасности для автомобильной сферы. Стартап уже запустил пилотный проект автономных такси в Лас-Вегасе совместно с Lyft, однако начиная с 2023 года этот проект выйдет на более высокий уровень сразу в нескольких крупных городах США.

Напомним, что Hyundai Ioniq 5 — это серийный электрокроссовер на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Электромобиль Hyundai IONIQ 5 доступен в двух версиях привода (задний/полный) и двух версиях батарей (58 кВтч и 72,6 кВтч). Максимальная полноприводная версия с батареей Long Range на 72,6 кВтч предоставляет 225 кВт суммарной мощности, набирает первые 100 км/ч всего за 5,2 секунды и разгоняется до 185 км/ч. Версия с задним приводом (мощность 160 кВт, момент 350 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,4 сек) и такой же батареей обеспечеивает запас хода до 470-480 км по измерительному циклу WLTP. Версия с батареей Standard Range на 58 кВтч имеет более скромные характеристики. Полноприводный вариант с двумя электродвигателями получил суммарную мощность 173 кВт, момент 605 Нм и разгон до «сотни» 6,1 сек, а заднеприводный — мощность 125 кВт, момент 350 Нм и разгон до «сотни» 8,5 сек.

Источник: Motional