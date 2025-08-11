Мужская противозачаточная таблетка без побочных эффектов прошла испытания на людях

Фармацевтический стартап YourChoice Therapeutics проводит клинические испытания мужского противозачаточного препарата YCT-529, который, вроде бы, не имеет побочных эффектов.

Отмечается, что препарат YCT-529 уже прошел клинические испытания и доказал собственную безопасность. Далее должны быть испытания на эффективность. Ожидается, что он может поступить на рынок уже через несколько лет.

В первом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании фазы Ia с однократным ростом дозы — для оценки на переносимость и безопасность препарата YCT-529, принимали участие 16 здоровых мужчин в возрасте от 32 до 59 лет. Они получали однократную пероральную дозу YCT-529, от 10 до 180 мг (или плацебо) как до, так и после еды, для оценки показателей абсорбции. Затем за ними велось наблюдение в течение двух недель.

Исследователи зафиксировали отсутствие серьезных побочных эффектов при любой дозе. Гормональный фон при этом оставался стабильным, а либидо не менялось. Также не наблюдалось изменений в маркерах воспаления, настроении и ключевых биохимических показателях крови. Это указывает, по словам исследователей, что YCT-529 практически не вызывает вредных побочных эффектов, по сравнению с женскими противозачаточными препаратами.

Согласно фармацевтическим данным, препарат имеет длительный срок полувыведения — от 51 до 76 часов, что делает этот препарат активным и действенным в течение нескольких дней. Это также означает, что таблетку можно принимать каждые 3 дня, а не ежедневно. Ожидается, что в будущих 28 — и 90-дневных исследованиях будет изучено влияние дозировки на количество сперматозоидов.

Между тем, новость об инновационном препарате вызвала волну возмущения среди женщин, поскольку женские противозачаточные препараты все еще имеют большое количество серьезных побочных эффектов. Результаты исследования, проведённого в 2023 году, показали, что женские противозачаточные препараты, которые по принципу действия влияют на гормональную систему, также влияют на реакцию женщин на стресс, риск развития воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний, провоцируют перепады настроения, стремительную потерю и набор веса, увеличивают риск инсульта и образования тромбов.

Авторы исследования подчеркнули, что хотя гормональные женские противозачаточные препараты безопасно используют более 300 млн женщин в мире, их физиологические и поведенческие эффекты изучены недостаточно. До этого было обнаружено, что гормональные противозачаточные препараты могут повышать риск хронического воспаления, что в долгосрочной перспективе может спровоцировать рак, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные болезни, расстройства настроения, включая депрессию. Механизмы этой связи остаются недостаточно изученными.

Хотя YCT-529 не является гормональным противозачаточным препаратом, он вызвал широкую дискуссию относительно недостаточного количества исследований о влиянии гормональных противозачаточных препаратов на здоровье женщин. В отличие от гормональных мужских препаратов контрацепции, которые обычно снижают уровень тестостерона и могут вызвать побочные эффекты, YCT-529 влияет на специфический белок — рецептор ретиноевой кислоты альфа (RARα). Этот рецептор является частью сигнального пути витамина А, необходимого для сперматогенеза. Блокировка этого рецептора останавливает сперматогенез, не влияя, при этом, на половые гормоны и более широкие функции витамина А в организме.

«Рецензируемая публикация первого исследования на людях подтверждает высокий уровень безопасности YCT-529. Она также показывает, что «таблетка для мужчин» не влияет на сексуальное желание или настроение. Две публикации, идущие одна за другой, демонстрируют нашу приверженность к проведению тщательных исследований, что укрепляет нашу способность эффективно и максимально оперативно разработать первую безгормональную противозачаточную таблетку для мужчин, чтобы удовлетворить растущий спрос», — заявила ведущий автор исследования, и главный научный сотрудник в YourChoice Therapeutics Надя Манновец.

В исследованиях на приматах и мышах препарат подавлял выработку сперматозоидов и был полностью обратимым после прекращения лечения. Результаты последнего исследования на животных были опубликованы в журнале Communications Medicine в мае этого года.

У мышей пероральный прием YCT-529 вызывал почти полное бесплодие, но фертильность полностью восстанавливалась в течение шести-двенадцати недель после прекращения лечения. У яванских макак количество сперматозоидов резко снижалось в течение двух-пяти недель и возвращалось к норме примерно в течение трех месяцев. В настоящее время YCT-529 — самый перспективный мужской противозачаточный препарат, который вскоре может сократить количество случаев негативных побочных эффектов как у мужчин, так и у женщин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine

Источник: Business Wire; NewAtlas