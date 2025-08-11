На этот раз советы ChatGPT привели 60-летнего мужчину к психическому заболеванию, которое считалось исчезнувшим в прошлом веке. При этом у него была «история изучения питания в колледже».

Пациент психиатров экспериментировал со здоровьем: он хотел исключить из своего рациона весь хлор, что также включало отказ от обычной соли. После консультации с ChatGPT он решил заменить хлорид натрия бромидом натрия. Вещество используется как чистящее средство, но не рекомендовано для употребления людям.

Три месяца спустя мужчина явился в местное отделение неотложной помощи. Он говорил, что сосед якобы пытался его отравить. Пострадавший очень сильно хотел пить, но был параноидально настроен к воде, которую ему предложили в больнице. Он рассказал врачам, что начал дистиллировать воду дома и придерживается крайне строгой вегетарианской диеты. Мужчина не упомянул об употреблении бромида натрия и роль ChatGPT в ситуации.

Симптомы и страдания пациента в сочетании со странным поведением побудили врачей провести широкий спектр лабораторных анализов. Их результаты указали на дефицит многих микроэлементов, в том числе ключевых витаминов. Но самой большой проблемой было чрезмерное количество брома, накопленное в организме — так называемый бромизм.

Состояние мужчины ухудшилось уже в течение первого дня пребывания в больнице: у него нарастала паранойя, случались слуховые и зрительные галлюцинации. Он даже попытался сбежать из медицинского учреждения. После этого пациента принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение и ввели антипсихотический препарат. Лечение заключалось во введении большого количества жидкости и электролитов, чтобы вызвать «агрессивный солевой диурез» — усиленное мочеиспускание выводит бром из организма. Это заняло три недели, поскольку уровень бромида в организме составлял колоссальные 1700 мг/л, тогда как приемлемая концентрация — от 0,9 до 7,3 мг/л.

Когда врачам удалось обуздать психоз, мужчина начал рассказывать настоящую историю заболевания. Он прочитал о проблемах с чрезмерным потреблением поваренной соли, что побудило его отказаться от хлорида натрия. Вопрос как это сделать привел к общению с ChatGPT, после чего возникла мысль употреблять бромид натрия.

Столетие назад до 10% попаданий в психиатрические больницы в США были вызваны бромизмом. В те времена соли брома использовали как седативные и снотворные средства. Позже было обнаружено, что бромиды могут легко накапливаться в организме, в избыточном количестве нарушая функции нервной системы. Это вызывает много проблем, включая высыпания на теле неприятного вида и психические расстройства, которые объединены под названием «бромизм».

Бромиды как лекарства исчезли с рынка США до 1989 года — после того, как Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами запретило их. Бромизм как синдром сейчас практически незнаком людям, но до недавнего времени его можно было приобрести, если пить от 2 л колы ежедневно. Напиток содержал бромированное растительное масло, запрещенное для пищевого использования в США только в 2024 году.

Врачи, которые описали этот случай в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, отмечают, что они никогда не имели доступа к журналам ChatGPT пациента. Авторы статьи считают, что он, вероятно, использовал ChatGPT 3.5 или 4.0, но неясно, действительно ли чатбот давал такие советы, с учетом психического состояния человека.

Когда исследователи попытались найти аналогичную информацию в ChatGPT 3.5, они обнаружили, что искусственный интеллект действительно включил бромид в свой ответ, но также указал, что контекст имеет значение, и что бромид подходит не для всех применений. Однако ИИ «не предоставил конкретного предупреждения о вреде для здоровья и не спросил, почему мы хотели это знать, как сделал бы медицинский работник».

Нейт Андерсон из Ars Technica отмечает, что актуальная бесплатная модель ChatGPT лучше отвечает на подобные запросы. Когда он спросил, как заменить хлорид в рационе, модель попросила уточнить цель и предложила варианты, которые не включают пищевого использования: уменьшение потребления соли, избегание или замену чистящих средств на основе хлора. Очевидно, в общении с ИИ важны не только ответы чатбота, но и их интерпретация человеком.