Одна таблетка превращает вашу кровь в смертельный яд для комаров

Результаты масштабного исследования, проведенного на территории Кении и Мозамбика, продемонстрировали, что применение ивермектина — противопаразитарного препарата, снизило заболеваемость малярией на 26%.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Действие этого препарата превращает человеческую кровь в яд для насекомых, которые умирают сразу после укуса. Это может дополнить арсенал традиционных средств противодействия малярийным комарам в африканских странах, который включает противомоскитные сетки. Кроме этого местные жители также сообщили о снижении числа вшей, чесотки и постельных клопов.

Безопасный и доступный ивермектин продемонстрировал многообещающие результаты в снижении распространения малярии среди человеческих сообществ. В рамках крупнейшего исследования под названием BOHEMIA, исследователи обнаружили сокращение количества новых случаев заболевания малярией на 26%.

Исследование проводилось Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal) при поддержке фонда «la Caixa» в сотрудничестве с Центром исследований здоровья Манхиса (CISM) и исследовательской программой KEMRI-Wellcome Trust. Малярия до сих пор бросает вызов мировой системе здравоохранения. В 2023 году было зарегистрировано 263 млн случаев этого заболевания и 597 тыс. умерших от него.

Существующие средства профилактики, такие как противомоскитные сетки длительного действия и опрыскивание помещений инсектицидами остаточного действия, становятся менее эффективными. Это связано с тем, что комары развивают устойчивость к инсектицидам и меняют собственное поведение, чтобы атаковать на открытом воздухе, или когда люди не имеют надлежащей защиты.

Обычно ивермектин применяют против малоизученных тропических болезней, таких как онхоцеркоз (речная слепота) и лимфатический филяриоз (слоновость). Однако исследования продемонстрировали, что ивермектин способен снижать заболеваемость малярией.

В рамках проекта BOHEMIA (Broad One Health Endectocide-based Malaria Intervention in Africa), финансируемого Unitaid, эта идея была проверена в ходе двух масштабных исследований, проводимых Управлением по контролю за оборотом лекарственных средств (MDA) в регионах с высоким уровнем заболеваемости малярией: округе Квале.

Исследователи стремились определить, может ли ежемесячный прием ивермектина (400 мкг/кг) в течение трех месяцев в начале сезона дождей снизить риск заражения малярией. В Кении программа сосредотачивалась на детях и подростках в возрасте от 5 до 15 лет. В Мозамбике программа была ориентирована на детей до 5 лет.

В частности, в округе Квали, на территории Кении, у детей, получавших инвермектин, наблюдалось снижение заболеваемости малярией на 26% по сравнению с детьми, которые принимали контрольный препарат альбендазол.

В исследовании приняли участие более 20 тыс. человек и было проведено более 56 тыс. сеансов лечения Результаты показали, что ивермектин значительно снижает заболеваемость малярией, особенно среди детей, проживающих далеко от границ кластеров или в районах, где распределение лекарств было более эффективным. При этом от приема препарата не наблюдалось серьезных побочных эффектов.

«Мы в восторге от этих результатов. Ивермектин показал себя перспективным средством снижения передачи малярии и может дополнить существующие меры борьбы. При продолжении исследований ивермектин может стать эффективным инструментом борьбы с малярией и даже способствовать ее ликвидации», — не исключает один из руководителей проекта и исследователь ISGlobal Карлос Чаккур.

Однако проведение исследований в округе Мопея в Мозамбике столкнулось с трудностями. Циклон Гомбе в 2022 году и вспышка холеры, которая последовала за ним, существенно нарушили планы ученых. Налаживание тесного сотрудничества с Министерством здравоохранения, Национальной программой борьбы с малярией и местными органами власти сыграли ключевую роль в обеспечении принятия ивермектина как основного лекарственного препарата.

Исследование является частью более масштабных глобальных усилий по оценке потенциала ивермектина в борьбе с малярией. Результаты были рассмотрены консультативной группой ВОЗ по борьбе с переносчиками инфекций, которая пришла к выводу, что исследование продемонстрировало эффективность, и рекомендовала дальнейшие исследования.

Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine

Источник: SciTechDaily