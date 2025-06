В США одобрили Yeztugo — вакцину от ВИЧ с 99,9% результативностью

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило использование вакцины Yeztugo производства компании Gilead Sciences против ВИЧ.

Отмечается, что инъекцию вакцины необходимо делать дважды в год для предотвращения инфицирования. Ее эффективность по результатам клинических исследований с участием взрослых и подростков составила впечатляющие 99,9%.

Препарат, который поступит в продажу под торговой маркой Yeztugo, называется ленакапавир. Компанией Gilead Sciences было проведено два крупных клинических испытания. В первом участвовали более 2 тыс. женщин из африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара. Результаты продемонстрировали 100% снижение распространения ВИЧ и преимущество над аналогичными таблетками Truvada, которые необходимо принимать ежедневно.

В рамках второго испытания участие приняли 2 тыс. мужчин и женщин. Результаты продемонстрировали всего два случая инфицирования ВИЧ, а показатели эффективности профилактики составили 99,9%. В то же время среди побочных реакций упоминались раздражение и боль в месте укола, головная боль, тошнота.

Однако сейчас беспокойство вызывает вероятная цена новой вакцины. Похожий препарат — каботегравир, инъекции которого необходимо делать каждые два месяца, был одобрен FDA в 2021 году. Его стоимость достигает десятков тысяч долларов в год и он до сих пор не получил широкого распространения. Аналитики ожидают, что начальная цена на Yeztugo будет составлять около $25 тыс. в год и будет ниже текущей цены курса лечения ленакапавиром в $39 тыс.

Правозащитники и исследователи призывают Gilead Sciences добиться существенного снижения цены на Yeztugo для преодоления пандемии ВИЧ. Химик из Ливерпульского университета Эндрю Хилл и его коллеги выяснили, что ленакапавир можно производить массово и снизить стоимость производства до $25.

«Даже страны с высоким уровнем дохода не смогут позволить себе широкомасштабное использование ленакапавира по ценам более $20 тыс. в год», — отмечает Эндрю Хилл.

В октябре 2025 года Gilead подписала соглашения с шестью фармацевтическими компаниями на производство генерических версий препарата в 120 странах с низким и средним уровнем дохода, что должно расширить доступ к лечению. Однако запуск производства в этих странах займет время. Также компания заключила соглашение с Глобальным фондом, который закупил дозы для двух миллионов человек. Между тем сокращение программы PEPFAR администрацией Дональда Трампа поставило под сомнение будущее этого соглашения.

Результаты исследований опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine

Источник: ScienceAlert