МВД обновило приложения и сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел Украины продолжает возобновлять работу информационных систем и сервисов — в мае перезапустили автоматическую систему фиксации нарушений ПДД, а сейчас пришел черед до приложений и сервисов для оплаты штрафов.

Официальное приложение МВД «Штрафы ПДД» и телеграмм-бот получили обновления — для восстановления доступа, необходимо переустановить программу, обновить подписку в боте для получения сообщений и добавить свое авто.

Есть несколько способов узнать факт фиксации нарушения правил дорожного движения:

Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.