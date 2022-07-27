МВД: Платные номерные знаки теперь можно устанавливать на любые транспортные средства: мотоциклы, грузовики, автобусы и т.п.

МВД Украины сообщило, что теперь платные номерные знаки можно устанавливать на все транспортные средства в Украине. «Красивые» сочетания из парных чисел как «5577» или чей-то год рождения «2000» стали доступными не только владельцам легковых автомобилей.

С 24 июля вступило в силу Постановление, касающееся Порядка государственной регистрации транспортных средств и разрешающего платные номерные знаки абсолютно всем транспортным средствам.

Так что владельцы мопедов, мотороллеров, мотоциклов, трех- и квадроциклов, грузовых авто, автобусов, которые хотели определенную комбинацию цифр и не могли ее получить, теперь могут это сделать.

Такая процедура замены номерного знака соответственно означает перерегистрацию транспортного средства. Стоимость этой услуги ориентировочно 512 гр (услуга + бланк свидетельства). А стоимость нового номерного знака можно проверить онлайн.

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Для перерегистрации следует выбрать удобный территориальный сервисный центр МВД и зарегистрироваться для получения услуги. Перечень документов, которые необходимо иметь с собой физическому лицу или юридическому лицу, можно уточнить по следующей ссылке.

Кроме того, условия платного хранения номерных знаков в сервисных центрах МВД изменены и продлены на время военного положения. Уничтожение находящихся на хранении номерных знаков откладывается до обращения владельца. То есть, если срок хранения номерных знаков истек, и владелец его не продлил, потому что нет такой возможности именно сейчас, то номерные знаки пока не утилизируют. Отсчет срока хранения этих номерных знаков останавливается и их уничтожение не производится.

В дальнейшем продлить срок хранения номерных знаков будет возможно уже после отмены военного положения. При этом, если вы не можете оплатить хранение номерных знаков во время военного положения, то ваш номерной знак все равно будет оставаться на хранении. Оплату можно будет внести позже. Заметим, что передача номерных знаков, находящихся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД не предусмотрена законодательством.

Напомним, что с 24 июля также заработали новые правила получения водительского удостоверения.

Источник: СЦ МВД