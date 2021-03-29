МВС: Сервісні центри видаватимуть автомобільні номери лише своєї області, незалежно від місця прописки власника





Міністерство внутрішніх справ України повідомило про оновлення правил видачі автомобільних номерів. Тепер кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки лише своєї області, незалежно від місця прописки власника.

Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик.

Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області. Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

«Номерні знаки завжди були і є візитівкою кожного транспортного засобу. Вони є необхідною частиною будь-якого авто. В Україні не дозволено їздити без розпізнавальних знаків. Тому кожен власник намагається отримати «красиві» номерні знаки відповідного регіону» — зазначили в МВС України.

Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті це призведе до економії бюджетних коштів.

Також в МВС повідомили, що за останні півроку сервісні центри видали більше чотирьох тисяч «зелених» номерних знаків власникам електромобілів під час реєстрації/перереєстрації авто.

Джерело: МВС України