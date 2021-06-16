МВС: В Електронному кабінеті водія вже можна замовити страховий поліс на автомобіль
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що замовити страховий поліс на автомобіль вже можливо через Електронний кабінет водія. Відтепер водій зможе укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку.
За 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і водій зможе завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну. А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї.
«Живемо у період змін, пандемії та глобального переосмислення себе у цьому світі. Людство уже чітко розуміє, що майбутнє за онлайн-сервісами. Це не тільки полегшує життя громадян, але й допомагає зберігати своє здоров’я.
Сервісні центри МВС у постійному пошуку оптимальних шляхів отримання наших послуг. Тому Електронний кабінет водія постійно наповнюється новими «фішками» і користується неабияким попитом у водіїв транспортних засобів. Так, протягом минулого року його послугами скористалися понад 720 000 осіб, з початку поточного року – 315 000 осіб» — зазначили в СЦ МВС.
Нагадаємо, що в Електронному кабінеті водія можливо здійснити обмін та відновлення посвідчення водія, призначити належного користувача на авто, відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР, за необхідності – верифікувати водійські документи, отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та замовляти індивідуальні номерні знаки.
Джерело: СЦ МВС