Япония — это не только ультрасовременные скоростные поезда и самоочищающиеся туалеты. Обратная сторона прогресса заключалась в том, что нормативные акты страны обязывали госучреждения пользоваться гибкими магнитными дисками, известными как дискеты. Похоже, японское Цифровое агентство наконец-то положило конец этому анахронизму.

В Японии отменили 1034 правила, которые навязывают использование дискет, включая одно экологическое ограничение, связанное с переработкой, включая одно экологическое ограничение транспортные средства. Цифровое агентство было создано во время пандемии COVID-19. Тогда попытки развернуть общенациональное тестирование и вакцинацию показали, что правительство Японии все еще использует устаревшую технику и бумажную документацию.

«Мы выиграли войну с дискетами 28 июня!», — заявил министр цифровых технологий Таро Коно, который после вступления в должность в 2022 году активизировал войну против устаревших накопителей и устройств, таких как факсы.

Вероятно, в мире сейчас есть много людей, которые никогда не пользовались дискетами и даже не видели их вживую. Магнитные диски были довольно популярны в 1970-х и 1990-х годах — они использовались для передачи данных между компьютерами, не подключенными к сети. Устаревшая технология начала приходить в упадок примерно два с половиной десятилетия назад, когда сети, интернет и флэш-накопители стали более популярными.

В 1998 году Apple стала одной из первых компаний, которые двигались к будущему без дискет, с выпуском iMac G3 без флоппи-привода. Внутренние документы рассказывают, что Intel намеревалась избавиться от дискет еще в 2001 году. Sony, которая занимала около 70% рынка 3,5″ дискет, в 2010 году объявила о прекращении их продажи.

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Источник: Reuters

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