Минобразования утвердило обновленную программу «Защита Украины» — OSINT и управление дронами для старшеклассников

С этого сентября школьники получат улучшенные уроки по дисциплине «Защита Украины» — новая модульная программа с изучением OSINT, БПЛА и РЭБ получила статус рекомендованной.
Среди прочего, ученики 10-11 классов будут изучать основы информационной борьбы, OSINT (разведки по открытым источникам), работу с БПЛА, радиосвязь и РЭБ. В перечне тем есть следующие:
- Специальные войска и связь. Основы радиосвязи. Виды, типы и способы налаживания связи
- Двойное применение и безопасность связи: телефон, Wi-Fi, Starlink
- Основы радиоэлектронной борьбы: военные системы РЭБ, РЭБ. Назначение и типы средств
- Беспилотные (роботизированные) системы. БпЛА: виды и назначение. Сферы применения БпЛА
- Основные составляющие конструкции и технические параметры БпЛА
- Основные свойства и модели БпЛА (мультироторы, FPV, крылья)
- Основы пилотирования. Базовые упражнения на FPV-дронах и БпЛА самолетного типа
- Правила полета, запретные зоны и рекомендации по безопасности
- Симуляторы и тренажеры для подготовки операторов БпЛА
- Цели и задачи информационной войны
- Методы информационной войны (пропаганда, дезинформация, кибератаки, психологические операции, информационные операции)
- Роль критического мышления в информационной войне
- Роль медиа в информационной войне
- Роль искусственного интеллекта в информационной войне
- Кибербезопасность в условиях информационной войны
- Разведка на основе открытых источников (OSINT)
- Цели и задачи OSINT. Инструменты и методы OSINT
Как свидетельствует перечень видов учебной деятельности, в соответствии с этими темами старшеклассники будут просматривать учебные видео, сравнивать различные типы устройств связи, радиоразведки и борьбы, анализировать и моделировать ситуации их использования.
Ученики будут выполнять базовые дела по использованию различных типов БПЛА, знакомиться с их конструкцией и бортовым оборудованием, отрабатывать полеты на симуляторах, учиться воздушной картографии. Школьники по возможности будут посещать музеи авиации и выставки БПЛА.
На уроках будут исследовать лучшие практики OSINT, учить оценивать достоверность источников и распознавать фейки и манипуляции. Школьники узнают, как противодействовать информационным компаниям или проводить их, а также как защищать информацию, в том числе от кибератак.
На закупку оборудования, необходимого для учебного процесса, предусмотрено 1,64 млрд грн. Учителя и тренеры по новым темам уже проходят обучение и готовятся передавать знания в регионы.
Обновленная «Защита Украины» — ученики 10-11 классов будут проходить курс по управлению дронами
Источник: Министерство образования
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