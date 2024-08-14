Минобразования утвердило обновленную программу «Защита Украины» — OSINT и управление дронами для старшеклассников

С этого сентября школьники получат улучшенные уроки по дисциплине «Защита Украины» — новая модульная программа с изучением OSINT, БПЛА и РЭБ получила статус рекомендованной.

Среди прочего, ученики 10-11 классов будут изучать основы информационной борьбы, OSINT (разведки по открытым источникам), работу с БПЛА, радиосвязь и РЭБ. В перечне тем есть следующие:

Специальные войска и связь. Основы радиосвязи. Виды, типы и способы налаживания связи

Двойное применение и безопасность связи: телефон, Wi-Fi, Starlink

Основы радиоэлектронной борьбы: военные системы РЭБ, РЭБ. Назначение и типы средств

Беспилотные (роботизированные) системы. БпЛА: виды и назначение. Сферы применения БпЛА

Основные составляющие конструкции и технические параметры БпЛА

Основные свойства и модели БпЛА (мультироторы, FPV, крылья)

Основы пилотирования. Базовые упражнения на FPV-дронах и БпЛА самолетного типа

Правила полета, запретные зоны и рекомендации по безопасности

Симуляторы и тренажеры для подготовки операторов БпЛА

Цели и задачи информационной войны

Методы информационной войны (пропаганда, дезинформация, кибератаки, психологические операции, информационные операции)

Роль критического мышления в информационной войне

Роль медиа в информационной войне

Роль искусственного интеллекта в информационной войне

Кибербезопасность в условиях информационной войны

Разведка на основе открытых источников (OSINT)

Цели и задачи OSINT. Инструменты и методы OSINT

Как свидетельствует перечень видов учебной деятельности, в соответствии с этими темами старшеклассники будут просматривать учебные видео, сравнивать различные типы устройств связи, радиоразведки и борьбы, анализировать и моделировать ситуации их использования.

Ученики будут выполнять базовые дела по использованию различных типов БПЛА, знакомиться с их конструкцией и бортовым оборудованием, отрабатывать полеты на симуляторах, учиться воздушной картографии. Школьники по возможности будут посещать музеи авиации и выставки БПЛА.

На уроках будут исследовать лучшие практики OSINT, учить оценивать достоверность источников и распознавать фейки и манипуляции. Школьники узнают, как противодействовать информационным компаниям или проводить их, а также как защищать информацию, в том числе от кибератак.

На закупку оборудования, необходимого для учебного процесса, предусмотрено 1,64 млрд грн. Учителя и тренеры по новым темам уже проходят обучение и готовятся передавать знания в регионы.

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Источник: Министерство образования