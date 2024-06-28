Минцифры назвало сроки запуска электронного бронирования в «Дії»

Министерство цифровой трансформации активно работает над электронным бронированием на портале «Дія» и планирует запустить бета-тест уже в начале июля.

Об этом написавший в Telegram вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны.

Для того, чтобы забронировать работника через портал «Дія», необходимо, чтобы реестр военнообязанных «Оберіг» содержал о нем информацию.

Отметим, что до 16 июля все мужчины должны обновить данные, а лица со статусом «ограниченно годный» — пройти ВЛК.

На данный момент бронированию подлежат:

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

государственные служащие, находящиеся на должностях государственной службы, категории А, категории Б и В;

работники силовых структур, в частности Нацполиция, Государственное бюро расследований, прокуратура, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

работники критически важных предприятий, которые работают на экономику Украины, а также на Вооруженные Силы Украины.

Также в Раде обсуждают и возможное «экономическое бронирование».