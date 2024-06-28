Минцифры назвало сроки запуска электронного бронирования в «Дії»

Министерство цифровой трансформации активно работает над электронным бронированием на портале «Дія» и планирует запустить бета-тест уже в начале июля.
Об этом написавший в Telegram вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны.
Для того, чтобы забронировать работника через портал «Дія», необходимо, чтобы реестр военнообязанных «Оберіг» содержал о нем информацию.
Отметим, что до 16 июля все мужчины должны обновить данные, а лица со статусом «ограниченно годный» — пройти ВЛК.
На данный момент бронированию подлежат:
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- государственные служащие, находящиеся на должностях государственной службы, категории А, категории Б и В;
- работники силовых структур, в частности Нацполиция, Государственное бюро расследований, прокуратура, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций;
- работники критически важных предприятий, которые работают на экономику Украины, а также на Вооруженные Силы Украины.
Также в Раде обсуждают и возможное «экономическое бронирование».
- Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника — имеет возможность его забронировать.
- Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
- Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
- Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».
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