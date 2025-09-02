banner
Мировой рекорд: солнечно-электрический самолет поднялся на 9,5 км

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Мировой рекорд: солнечно-электрический самолет поднялся на 9,5 км

Швейцарский исследователь и пилот Рафаэль Домьян установил мировой рекорд, подняв электросамолет на солнечных батереях на высоту 9,5 км. 

Отмечается, что рекорд был установлен 12 августа этого года. Домьян более 5 часов набирал высоту, управляя электрическим самолетом HB-SXA, разработанным стартапом SolarStratos. Исследователь стремился продемонстрировать, что электрические самолеты, работающие на солнечной энергии, способны конкурировать с традиционными самолетами даже на больших высотах.

«Там, вверху, лицом к солнцу, которое питает наши крылья, летать, не сжигая ни капли топлива — это неописуемое чувство… мгновение вне времени», — поделился впоследствии собственными впечатлениями Домьян. 

Исследователь вылетел из аэропорта Сьон на западе Швейцарии и в течение следующих 2 часов непрерывно набирал высоту. Домьян был одет в скафандр, похожий на тот, что используют астронавты. В результате ему удалось подняться на высоту в 9 тыс. 521 м. Это самая большая высота, которой когда-либо достигал электрический самолет на солнечных батареях. 

Світовий рекорд: сонячно-електричний літак піднявся на 9,5 км
Самолет HB-SXA/SolarStratos

Предыдущий рекорд был установлен пилотом Solar Impulse Андре Боршбергом в 2010 году и составлял 9 тыс. 235 м. На высоте самолет Рафаэля Домьяна пролетел рядом с пассажирским лайнером, который сжигал тонны топлива. Контраст был поэтическим, но символизм трудно было не заметить.

Рекорд еще предстоит подтвердить Международной авиационной федерации, однако сам Рафаэль Домьян настроен положительно. По его словам, мифическая отметка в 10 тыс. метров уже становится достижимой. Следующей целью пилота и исследователя, которую он не скрывает, является выход в космос на аппарате, который будет использовать только солнечную энергию. 

Самолет HB-SXA был создан немецкой компанией Elektra Solar и модифицирован специалистами из стартапа SolarStratos. Его вес составляет всего 450 кг. Тонкие 25-метровые крылья, подобные крыльям планера, покрыты солнечными панелями площадью более 22,4 кв. м. Этого достаточно для поддержания работы двух электродвигателей в течение более суток при благоприятных условиях.

Резервное питание обеспечивается небольшой литий-ионной батареей емкостью 20 кВт·ч. Во время полета Домьян полностью полагался на солнечную энергию и термальные потоки, восходящие от теплой августовской земли. 

Установленный на самолете винт переменного шага помогал стабилизировать полет в условиях разреженного воздуха. Поскольку кабина пилота не была герметичной, Домьяну пришлось надеть специальный костюм, подающий кислород и защищающий от низких температур около -70°С. 

На такой высоте даже незначительные технические неисправности могут оказаться смертельно опасными. Однако полет прошел гладко: до конца июля самолет налетал более ста часов, несмотря на свой экспериментальный статус.

Сейчас в SolarStratos планируют поднять самолет на еще большую высоту. Конечной целью является достижение стратосферы, на высоте около 25 тыс. м. Этот проект будет включать атмосферные измерения, призванные помочь ученым, изучающим верхние слои атмосферы и изменения климата.

В 2016 году самолет Solar Impulse 2 впервые облетел вокруг света, используя только солнечную энергию. Однако для этого понадобилась целая команда и годы тщательного планирования. SolarStratos отличается необходимостью только в одном пилоте, легкой конструкцией самолета, а также планами по осуществлению регулярных полетов на большую высоту.

До этого Рафаэль Домьян руководил проектом PlanetSolar, первым кораблем на солнечной энергии, который совершил кругосветное путешествие. Он также в течение многих лет пропагандировал переход к использованию транспорта на солнечной энергии. 

Однако использование самолетов на солнечных батареях имеет свои ограничения. Такие самолеты не позволяют перевозить более нескольких пассажиров и исключают перевозку грузов.

Источник: ZME Science

